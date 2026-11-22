미래에셋자산운용은 10월 말 기준 디폴트옵션 전용 펀드 설정액 상위 5개 가운데 3개가 ‘미래에셋전략배분적격TDF’ 시리즈라고 22일 밝혔다.



대표 상품 ‘미래에셋전략배분적격TDF2035’의 설정액은 2207억원이고 ‘2045’와 ‘2050’도 각각 2008억원, 1939억원으로 상위권에 이름을 올렸다.

투자자의 은퇴 시점에 맞춰 자산배분을 전략적으로 조정하는 미래에셋자산운용의 대표 상품 ‘미래에셋전략배분TDF 시리즈’. 미래에셋자산운용 제공

미래에셋전략배분TDF 시리즈는 투자자의 은퇴 시점을 기준으로 자산배분 비중을 조정하고 시장 상황에 따라 유연하게 분산투자하는 것이 특징이다. 투자자가 은퇴까지 남은 기간에 맞춰 장기적으로 노후 자산을 준비할 수 있도록 돕는다.



TDF에 더해 채권혼합형 자산배분 상품도 눈여겨 볼 만하다. ‘미래에셋밸런스알파플러스’는 만기 1년 내외의 단기채권을 중심으로 이자수익을 확보하면서 다양한 투자전략으로 추가 수익을 추구하는 상품이다.



우선주와 보통주 간 가격 차이를 활용한 투자, 구조화 상품 투자, 리츠·인프라 등 인컴형 자산 투자를 병행하는 ‘플러스 전략’을 결합해 안정성과 수익성을 함께 추구한다.



해당 상품의 디폴트옵션 전용 클래스 설정액은 지난해 말 139억9000만원에서 올해 10월30일 기준 190억6000만원으로 36.2% 증가했다. 운용 성과에서도 동종 유형 내 선두를 차지했다. 10월30일 O클래스 기준 연초 이후 수익률은 10.31%, 최근 1년 수익률은 12.84%다.

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