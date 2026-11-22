지난 11월12일, 33년간 엔비디아를 이끈 젠슨 황이 최고경영자 자리에서 물러났다. 미국 언론이 그가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 인물과 불륜관계였다고 보도한 이후였다. 정보 유출 여부는 확인되지 않았지만, 미국 의회는 이 일을 국가안보 문제로 다루기 시작했다. 이 사건은 미·중 패권경쟁이 총성 없이도 얼마나 치열하게 벌어지는지를 보여준다.



1999년 중국군 장교 두 명이 쓴 ‘초한전(超限戰)’은 군사와 비군사의 경계를 넘나드는 싸움에 주목했다. 직접적 무력 충돌 없이도 무역과 기술, 금융으로 상대의 전략적 선택지를 좁힐 수 있다는 것이다. 이러한 전쟁에는 여론과 인식도 포함된다. 중국군이 여론전·심리전·법률전을 묶은 ‘삼전(三戰)’을 발전시켜 온 이유다. 오늘날 미·중 양국은 인공지능(AI)과 사이버 기술을 앞세워 인지전에 더 큰 비중을 두고 있다. 여론을 움직이면 상대국까지 흔들 수 있다. 사람들의 생각이 곧 전장이 된 것이다.

미·중 패권경쟁의 주요 전장인 첨단 반도체. 사진은 엔비디아의 인공지능 칩 H100.

반도체 경쟁도 그 전장 가운데 하나다. 미국은 최첨단 AI 칩의 대중 수출을 제한해 중국의 기술 발전을 견제한다. 중국은 미국이 수출을 허용한 일부 칩의 자국 내 구매를 제한해 미국산 칩에 대한 의존을 줄이려 한다.



그렇다면 중국은 무엇을 원하는가. 힌트는 시진핑이 내건 “중화민족의 위대한 부흥”의 ‘부흥’에 있다. 새로 일어서는 것이 아니라 다시 일어선다는 뜻이다. 중국은 아편전쟁 이후 겪은 서방과 일본의 침략의 역사를 ‘백년국치’로 기억한다. 그 굴욕을 씻고, 건국 100주년인 2049년까지 아시아의 중심 지위를 되찾고 역내의 질서를 이끄는 국가가 되겠다는 것이다. 중국의 눈에 이것은 새로운 도전이 아니라 원상회복이다.



그러나 미국에 중국의 부흥은 아시아 패권을 내주는 일이고, 이는 곧 세계 패권의 상실로 이어질 수 있다. 미국이 중국의 부상을 견제하고 봉쇄하려는 이유다.



한국은 이 전쟁의 한복판에 있다. 한국 기업은 미국 엔비디아에 메모리 반도체를 공급하면서 중국에서도 반도체를 생산하고 판매한다. 미국이 대중국 반도체 규제를 강화하면 한국 기업의 중국 공장 운영에도 차질이 생길 수 있다. 안보는 더 복잡하다. 대만해협에 위기가 오면 한미동맹 차원에서 어디까지 대응할지 판단하면서도 동시에 북한을 억제할 태세를 유지해야 한다. 미국과 보조를 맞추면 대중 관계가 흔들리고 우리 안보와 경제에 부담이 따를 수 있다. 반대로 대응에 신중하면 한미동맹에 미칠 영향을 따져야 한다. 어느 쪽이든 그 여파는 경제와 안보 모두에 미친다.



이렇게 얽힌 선택일수록 어떤 정보를 근거로 판단하느냐가 중요하다. 반도체 규제 뉴스 한 줄, 대만을 둘러싼 주장 하나에도 미·중 양국의 이해관계가 담겨 있다. 누가 왜 이런 주장을 하는지, 무엇이 확인된 사실인지 가려내고, 우리의 선택에 따를 이익과 부담을 국익의 관점에서 스스로 곰곰이 따져야 한다.



심호섭 육군사관학교 교수·군사사학과

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