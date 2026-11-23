□ 수사 단어 ·연예(演藝)[펼칠 연, 재주 예] : 대중 앞에서 연기, 음악, 춤 등의 재주를 펼쳐 보임. (연예인) ·연설(演說) : 여러 사람 앞에서 자기 주장을 펼쳐 말함. ·예술(藝術) : 아름다움을 표현하는 특별한 기술과 재주. ·연애(戀愛)[그리워할 연, 사랑 애] : 남녀가 서로 그리워하고 사랑함. ·연서(戀書) : 그리워하는(戀) 마음을 담은 편지. (러브레터) ·비련(悲戀) : 서로 사랑하지만 끝내 이루어지지 못한 슬픈(悲) 사랑.

□ 수사 보고서

탐정 여러분! 화려한 조명 아래서 빛나는 '연예(演藝)'의 핵심은 "무대 위에서 재주를 펼치다!"입니다.

첫 글자인 '펼칠 연(演)' 자는 연극이나 연설을 할 때처럼 여러 사람 앞에 나선다는 뜻이고, 뒤에 붙은 '재주 예(藝)' 자는 예술(藝術)할 때처럼 춤이나 노래 같은 끼를 뜻합니다. 그래서 무대 위 스타들을 '재주를 펼치는 사람'이라는 뜻의 연예인(演藝人)이라고 부릅니다.

반면 가슴이 콩닥콩닥 설레는 '연애(戀愛)'의 '그리워할 연(戀)'과 ’사랑 애(愛 )‘로 이뤄져 있어요. 이중 ’연‘자를 보면 마음 심(心)자가 쏙 숨어 있습니다. 고백을 하거나 데이트를 하는 것은 '마음'이 움직이는 연애입니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '연예(演藝)'에 대한 설명으로 올바르지 않은(틀린) 문장은?

① '연예'의 '예(藝)'는 예술이나 재주를 뜻하며, 무대 위에서 끼를 발산할 때 쓰는 단어이다.

② TV 예능 프로그램에 나와 춤을 추고 노래를 부르는 스타들을 '연예인'이라고 부른다.

③ '연예'는 대중 앞에서 연기나 음악 같은 재주를 멋지게 펼쳐 보여주는 방송 활동을 뜻한다.

④ '연예'는 서로 첫눈에 반해 초콜릿을 주고받으며 달콤하게 데이트를 하는 마음의 움직임이다.

2. 다음은 어린이 방송국의 연말 시상식 축하 카드 내용 중 일부입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 연예, 연애, 예술, 애정

“올 한 해 동안 우리 방송국 프로그램에서 멋진 춤과 노래로 최고의 무대를 펼쳐준 ( ① )인 대상을 발표합니다! 무대 위에서 환상적인 ( ② )을 보여주며 시청자들에게 큰 감동을 준 주인공입니다. 특히 드라마 속에서 눈물겨운 로맨스 ( ③ ) 과정을 완벽하게 연기하여 전 국민의 가슴을 설레게 만들었죠. 대중의 뜨거운 ( ④ )을 한 몸에 받은 수상자에게 진심으로 축하의 박수를 보냅니다!”

□ 수사 단서

재주를 펼칠 연예(演藝)와 마음이 움직이는 연애(戀愛)로 구분해봐요. 첫 글자 ’연‘의 소리는 같아도, 펼치다와 그리워하다로 뜻이 다릅니다.

유도 질문: "내가 좋아하는 아이돌 가수가 멋진 춤을 추며 무대를 장악했어. 이것은 화려한 연예 활동일까, 달콤한 연애 활동일까?"

[정답]

1번: ④

2번: ① 연예 ② 예술 ③ 연애 ④ 애정

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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