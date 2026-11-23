“물을 잔뜩 먹은 솜처럼 몸이 무겁고 움직이기가 버거운 느낌이 들 수 있습니다.”

강남세브란스병원 정신건강의학과 석정호 교수는 겨울철 우울증의 증상을 이같이 설명했다. 우울하면 잠을 못 자고 입맛이 떨어진다고 생각하기 쉽지만, 겨울철 우울증은 오히려 잠과 식욕이 늘고 오래 자도 피로가 풀리지 않는 양상으로 나타나기도 한다.

겨울에는 낮이 짧아져 햇빛을 쬘 수 있는 시간이 줄어든다. 석 교수는 이런 변화가 수면에 관여하는 멜라토닌과 기분 조절에 관여하는 세로토닌에 영향을 줘 잠과 식욕, 감정 조절에 변화가 생길 수 있다고 설명했다.



석 교수는 계절성 우울증이 여성에게 더 흔하며, 평소 활동량이 적은 여성은 더 취약할 수 있다고 설명했다. 계절에 따라 낮과 밤의 길이가 달라지면서 호르몬 균형이 흐트러지는 것이 주요 원인으로 추정된다. 이 과정에서 뇌 기능의 불균형으로 수면과 식욕, 생각과 감정 등의 조절 기능의 이상이 나타난다는 설명이다.



우울증 진료를 고려할 때는 증상이 얼마나 오래 이어졌는지뿐 아니라 평소 생활이 얼마나 어려워졌는지도 중요하다.

석 교수는 “우울 증상이 1주 이상 이어지고 식사, 수면, 직업이나 일상 활동 등에서 지장을 뚜렷하게 느낄 때는 진료받아 볼 것을 생각해 보는 것이 좋다”고 밝혔다.



주요 우울장애를 평가할 때는 증상이 2주 이상 지속되는지 등을 살피지만, 일상에 뚜렷한 지장이 있다면 그때까지 기다릴 필요는 없다는 설명이다.



치료에는 증상과 생활환경에 따라 광선치료, 항우울제, 인지행동치료 등이 쓰인다. 광선치료는 집 안 조명을 밝게 켜두는 것과 다르다. 석 교수는 “광선치료용으로 개발된 장비를 쓰는 것이 권장되며 자외선은 최소화하거나 없는 제품이 좋다”고 설명했다. 청색광보다 백색광을 주로 쓰며, 광원을 정면으로 응시하지 않고 비스듬히 빛을 받는 방식이다.



평소에는 낮에 커튼을 걷어 자연광이 들어오게 하고, 햇빛이 드는 시간에 산책하는 등 꾸준히 움직이는 것이 좋다. 잠이 늘고 몸이 무겁더라도 활동을 계속 줄이기보다는 수면과 식사 시간을 일정하게 유지하는 것도 중요하다. 해마다 겨울에 증상이 반복된다면 가을부터 이런 생활 리듬을 지키며 대비하는 것이 도움이 된다.

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