처방약 외에 영양제 추가로 먹다 낭패
항응고제 와파린은 비타민K와 ‘상극’
복용량 조절 못하면 혈전·출혈 위험성
아스피린·은행잎 추출물도 주의 필요
술 많이 먹는 사람은 비타민A 피해야
평소 먹고 있는 약 목록표 만들면 도움
이처럼 처방약과 영양제를 환자 임의로 복용할 경우 같은 성분을 과다 섭취하거나, 성분 간 상호작용으로 약효가 떨어지고, 부작용 위험이 커질 수 있다. 전문가들은 처방약을 복용 중이라면 영양제를 새로 먹기 전에 의사, 약사에게 동시 복용이 가능한지 확인하는 것이 좋다고 조언했다.
◆와파린 복용 중이라면 종합비타민 끊을 때도 확인
대표적으로 언급되는 것이 항응고제 와파린과 비타민K다. 항응고제 와파린은 혈액을 응고시키는 데 필요한 비타민K의 작용을 억제하는데, 와파린을 복용하는 동안 비타민K 섭취량이 갑자기 늘면 약효가 떨어져 혈전 위험이 커질 수 있기 때문이다. 반대로 섭취량이 급격히 줄면 출혈 위험이 커질 수 있다.
실제 2003년 국제학술지 증례보고에 따르면 와파린 복용자 3명이 하루 복용량에 비타민K₁ 25㎍이 든 종합비타민을 먹기 시작하거나 끊은 뒤 혈액응고 검사 수치가 크게 달라졌고, 2명에게서 중대한 혈전 또는 출혈이 나타났다. 와파린을 복용 중이라면 시금치나 브로콜리처럼 비타민K가 많은 식품은 평소 섭취량을 일정하게 유지하고, 비타민K가 든 영양제를 새로 먹거나 끊을 때는 의료진과 먼저 상의해야 한다. 분당차병원 가정의학과 김영상 교수는 와파린 복용 시 비타민K가 든 영양제를 새로 먹거나 끊을 때는 의료진과 먼저 상의할 것을 권유했다.
◆항혈소판제 복용 중이라면 영양제 추가 전 상담
최근 기억력 개선을 기대하고 은행잎 추출물 제품을 먹는 고령층이 늘고 있다. 그러나 뇌경색 재발을 막기 위해 아스피린이나 클로피도그렐 등 항혈소판제를 먹는 환자나 심방세동으로 뇌졸중을 예방하기 위해 항응고제를 먹는 환자는 주의가 필요하다. 아스피린과 은행잎 추출물이 함께한다면 항혈소판 작용을 상승시켜 위장관 출혈 위험성이 높아지거나 심한 경우 뇌출혈이 발생할 수 있기 때문이다. 아주대병원 가정의학과 김광윤 교수는 “아스피린이나 클로피도그렐 등 항혈소판제를 복용 중이라면 은행잎 추출물 제품을 먹기 전에 의료진과 상의해야 한다”고 권했다.
고려대 안암병원 가정의학과 이종성 교수는 같은 질환에 쓰는 약이라도 성분에 따라 주의해야 할 보충제가 달라 약의 성분명까지 확인해야 한다고 강조했다. 예를 들어 심부전 치료에 쓰는 이뇨제 스피로놀락톤은 칼륨이 몸 밖으로 배출되는 것을 줄인다. 여기에 칼륨 보충제나 칼륨이 든 소금 대체품을 더하면 혈중 칼륨 농도가 지나치게 높아질 수 있다. 콩팥 기능이 떨어진 사람은 위험이 더 크다.
또 평소 술을 많이 마시는 사람은 고함량 비타민A 보충제에 주의해야 한다. 알코올이 비타민A의 간 독성을 높일 수 있기 때문이다.
복용 간격을 조정해야 하는 경우도 있다. 갑상선기능저하증 치료에 쓰는 레보티록신은 철분이나 칼슘과 함께 먹으면 흡수가 줄어들 수 있다. 미국 의약품 허가사항은 레보티록신과 철분·칼슘 보충제를 최소 4시간 간격으로 복용하도록 안내한다. 한 교수는 철분제나 칼슘제뿐 아니라 해당 성분이 든 종합비타민도 확인해야 한다고 설명했다.
◆새로 먹기 시작한 제품도 빠짐없이 알려야
수술이나 내시경을 앞뒀다면 일정을 잡을 때 담당 의료진에게 복용 중인 약과 영양제를 알려야 한다. 중단할 제품이 있는지, 있다면 언제부터 중단해야 하는지 미리 확인하기 위해서다. 출혈이 걱정되더라도 항응고제나 항혈소판제 같은 처방약을 임의로 끊거나 용량을 바꿔서는 안 된다.
영양제를 더 먹기 전엔 성분표부터 봐야 한다. ‘뼈 건강’이나 ‘면역력’을 앞세운 다른 영양제가 같은 성분을 포함하고 있을 수 있기 때문이다. 겹치는 성분은 처방약에 든 양까지 더해 하루 총섭취량을 확인해야 한다. 김영상 교수는 “‘천연’이 안전성과 효과를 보장하는 것은 아니며 ‘고함량’이 중요한 것이 아니라 필요한 양이 중요하다”고 강조했다.
평소 처방약과 일반의약품, 건강기능식품을 한 목록에 정리해 두면 새 약이나 영양제를 추가할 때 함께 먹어도 되는지 확인하기 쉽다. 김광윤 교수는 제품명과 성분·함량뿐 아니라 하루에 얼마나 먹는지, 언제부터 어떤 이유로 먹었는지까지 알려주면 무엇을 계속 먹고 무엇을 줄일지 판단하는 데 도움이 된다고 설명했다.
목록을 만들기 어렵다면 처방전과 성분표가 보이는 제품 사진을 챙기는 것도 방법이다. 한 교수는 “현재 복용 중인 약과 영양제를 모두 봉투에 담아 그대로 가져오는 것도 도움이 된다”고 말했다.
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