바닥과 벽, 배경막까지 하얗게 비운 무대 뒤편으로 빛의 선 하나가 가로놓여 있다. 그리고 남성 4인, 여성 4인이 들어선다. 상반신을 드러낸 남성들은 끝단이 풍성한 바지 차림이다. 안무가가 평생 유일하게 직접 디자인한 의상이다. 남성들의 춤은 선(線)이다. 마치 체스판 위 기사처럼 전후좌우로 약진하며 기세를 드러낸다. 힘이 넘치면서도 절도 있는 군무다. 베토벤의 거칠고 복잡한 음악에 맞춰 남성들이 춤을 펼치는 동안 무대 한편의 여성들은 인형처럼 미동도 없이 서 있다.

지난 20일 세종문화회관 M씨어터에서 만난 ‘그로세 푸게(Grosse Fuge)’의 시작이다. 네덜란드 출신 현대 발레 거장 한스 판 마넨(1932∼2025·사진)이 1971년 발표한 대표작. 반세기 넘게 세계 명문 무용단의 정규 레퍼토리 자리를 지켜 온 히트작을 서울시발레단이 이번에 국내 초연했다. 판 마넨 작품 150여편 중 가장 자주 무대에 오르면서도 해석이 분분한 작품이기도 하다. 남녀의 성적 대립, 여성의 주체성 등 다양한 해석이 가능한데 남성의 과시적인 몸짓과 여성의 관능을 대비시키는 방식이 시대에 뒤떨어졌다는 비판도 나온다. 안무가는 그저 “춤은 춤을 표현할 뿐”이라며 해석을 관객의 몫으로 넘겼다. 탄생한 지 55년이 지났지만 여전히 도발적이고 매력적인 작품이다.



남성 군무가 끝나면 여성들의 춤이 시작된다. 살색 레오타드를 입은 여성들의 춤은 원(圓)이다. 하늘을 품듯 두 팔을 펼친 채 훨훨 도는 모습은 꽃이 피어나는 듯하다. 남성들이 직선을 그으며 전진하고 후퇴한 무대 위에서 여성들은 유연한 곡선으로 공간을 채운다. 곧음과 휘어짐, 힘과 부드러움의 대비가 선명하다.

서울시발레단이 현대 발레 거장 한스 판 마넨의 대표작 3편을 선보였다. 남성 무용수들의 힘과 절도 있는 군무가 돋보이는 ‘그로세 푸게’, 인간관계의 미묘한 감정 변화를 섬세한 움직임으로 풀어낸 ‘캄머발레’. 세종문화회관 제공

각각의 군무가 끝나면 남성과 여성은 서로를 향해 몸을 기울인 채 맞선다. 그 후 네 쌍이 차례로 나와 파드되(2인무)를 펼친다. 레이스도 튀튀도 없이 맨몸에 가까운 파드되는 정직하다. 남녀는 서로에게 다가갔다가 멀어지고 상대의 동작을 따라 하거나 거울처럼 비춰 준다. 그렇게 하나의 춤에서 또 다른 춤이 태어난다. 특별한 줄거리도 대사도 없이 몸짓만으로 인간관계의 드라마를 만들어내는 듯하다.



음악과 춤의 결합도 절묘하다. 베토벤의 ‘대푸가’에서 여러 성부가 충돌하고 뒤엉키듯 남녀의 몸짓도 서로 맞부딪히고 교차한다. 어느 순간 무대의 색이 달라지고 배경을 가로지른 흰빛의 수평선은 한층 높은 곳으로 상승한다. 격렬한 ‘대푸가’에 이어 서정적인 ‘카바티나’가 흐르면서 춤도 바뀐다. 남성들은 치마처럼 풍성한 바지를 벗어던지고 벨트를 찬 짧은 검은 바지 차림이 된다. 여성들은 그 허리띠를 움켜쥐고 남성 다리 사이에서 몸을 회전하거나 바닥을 미끄러진다.



춤으로 만들어진 긴장이 춤으로 풀리면 합일의 시간이 찾아온다. 마침내 일어선 여성은 바닥에 앉은 남성의 머리를 자신이 품은 생명의 근원으로 끌어당긴다.



매력적인 춤이지만 무용수들에게는 참으로 가혹하면서도 도전적인 작품이다. 숨을 곳, 가릴 것 없는 맨몸으로 역량을 낱낱이 드러내야 한다. 팔 하나의 각도와 발을 내딛는 순간, 몸의 중심을 옮기는 미세한 움직임까지 관객 눈에 들어온다. 그만큼 고된 연습의 결과가 빛나는 무대였다.

한스 판 마넨으로부터 직접 지도받은 네덜란드 국립발레단 수석무용수 최영규와 서울시발레단 최목린의 ‘5탱고스’. 세종문화회관 제공

서울시발레단은 올해 마지막 공연 ‘올 포 한스 판 마넨’(11월 19∼22일 세종문화회관 M씨어터)을 통해 ‘캄머발레’와 ‘그로세 푸게’, ‘5 탱고스’를 공연했다. 2025년 12월 17일 별세한 판 마넨이 타계 수일 전 암스테르담 자택을 찾은 안호상 세종문화회관 사장에게 직접 정해준 순서대로다.



첫 작품 ‘캄머발레’에서는 거장의 섬세한 조형미가 빛났다. 의자 몇 개를 배치한 단출한 무대에서 무용수들이 서로 다가가고 멀어지며 미묘한 감정의 변화를 드러냈다. 카라 카라예프와 스카를라티, 존 케이지의 서로 다른 음악이 흐르는 가운데 절제된 움직임만으로 관계의 긴장과 교감을 만들어낸 무대였다. ‘5 탱고스’에선 판 마넨으로부터 여러 작품을 직접 지도받은 네덜란드 국립발레단 수석무용수 최영규가 최목린과 함께 완벽한 무대를 만들었다.



2024년 창단한 서울시발레단과 판 마넨의 인연은 각별하다. 미지의 신생 발레단에 판 마넨이 대표작 ‘캄머발레’를 기꺼이 내어준 것을 시발점 삼아 서울시발레단은 다른 세계적 안무가들로부터도 작품을 받아 다양한 레퍼토리를 선보일 수 있었다. 그렇게 시작된 인연은 이듬해 ‘5 탱고스’에 이어 올해 ‘그로세 푸게’ 국내 초연으로 이어졌다. 좋은 춤은 시간이 흘러도 새로운 무용수와 관객을 만나 또 다른 생명력을 얻는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지