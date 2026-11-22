‘피아노 여제’ 마르타 아르헤리치(85)가 라벨 피아노 협주곡을 연주하고 지휘대에는 샤를 뒤트와(90)가 섰다. 다시 보기 어려운 조합이다. 21일 롯데콘서트홀 개관 10주년 기념 공연으로 열린 ‘샤를 뒤트와·마르타 아르헤리치와 KBS교향악단’은 반세기 넘게 호흡을 맞춰 온 두 사람의 국내 첫 무대이자 오래도록 기억될 감동의 시간이었다.



라벨 협주곡은 두 사람에게 각별한 곡이다. 1959년 1월 스위스 로잔에서 스물두 살 뒤트와가 프로 지휘자로 데뷔했을 때 협연자가 열일곱 살 아르헤리치였고 그날 함께 연주한 곡이 바로 이 협주곡이었다. 두 사람은 1969년 결혼했다가 4년여 만에 갈라섰지만 음악적 동행은 멈추지 않았다.

아르헤리치와 뒤트와의 협연 모습. 롯데문화재단 제공

아르헤리치는 1965년 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르 우승 이후 반세기 넘게 정상을 지켜온 피아니스트다. 뒤트와와 함께 만든 음반으로 그래미상을 받기도 했다.



건반을 처음 누르는 순간부터 갈채 속에 퇴장하는 순간까지 허투루 넘길 대목이 없었지만 절정은 2악장이었다. 상선약수(上善若水·최고의 선은 물과 같다), 무구무애(無垢無?·때 묻지 않고 깨끗하며 걸림이나 거리낌이 없다). 오케스트라 없이 피아노 홀로 긴 선율을 풀어내는 도입부에서 아르헤리치는 물처럼 걸림 없는 소리로 선율을 흘려보냈다. 꾸밈도 힘도 덜어낸 연주였다. 1악장부터 온몸으로 지휘하며 피아노를 받쳐 온 뒤트와와의 호흡은 2악장 끝자락에서 드러났다. 미동도 없이 손가락만으로 이어가는 아르헤리치의 잔잔한 연타 위로 뒤트와는 흐름이 깨질세라 오케스트라를 조심스레 스며들게 하다 사라지듯 악장을 맺었다. 잔향이 걷히기까지 콘서트홀에는 완벽한 적막이 감돌았다. 헤어진 뒤에도 반세기 넘게 같은 악보를 마주해 온 두 사람이기에 가능한 침묵이었다.



아르헤리치는 앙코르로 스카를라티 소나타 d단조 K.141을 연주하며 숨 가쁘게 몰아치는 연타로 기교와 힘을 다시 한번 보여줬다.



아르헤리치가 빠진 무대에서는 뒤트와의 카리스마와 선명한 곡 해석이 돋보였다. 꼿꼿한 자세로 성큼성큼 지휘대에 오른 그는 1부 첫 곡인 마누엘 데 파야의 ‘삼각모자’ 모음곡 제2번과 2부 드보르자크 교향곡 제9번 ‘신세계로부터’에서 주요 대목마다 해당 악기의 진입과 강약을 빼곡하게 지시했다. ‘신세계로부터’는 악보 없이 지휘했다. 섬세하게 음색을 조절하면서 뚜렷한 질감의 선율을 만들어냈다.

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