NH아문디자산운용이 ‘HANARO 미국에이전틱AI TOP2+’ 상장지수펀드(ETF)에 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’(Claude) 개발사인 앤트로픽을 신속 편입한다고 22일 밝혔다.



올해 9월 상장된 이 상품은 미국 증시의 에이전틱 AI 및 관련 생태계 기업 10종목에 투자한다. 파운데이션 모델을 보유한 상위 2종목에 각각 최대 25%씩 집중 투자하는 ‘TOP2+’ 방식이 핵심이다.

‘클로드’ 개발사 앤트로픽을 발 빠르게 편입한 NH아문디자산운용의 ‘HANARO 미국에이전틱AI TOP2+’ ETF. NH아문디자산운용 제공

지난 19일(현지시간) 나스닥에 상장한 앤트로픽은 한국시간 24일 최대 25% 목표 비중으로 이 ETF에 편입될 예정이다. 미국 지수사업자 인딕스(INDXX)가 특별 편입을 승인하면서 상장 2거래일 뒤 곧바로 편입하도록 설계했기 때문이다.



에이전틱 AI는 스스로 계획을 세워 외부 도구로 작업을 수행하는 AI로, 코딩과 기업 지식노동 자동화를 중심으로 확산하고 있다.



상품은 두뇌 역할을 하는 모델 기업과 보안·데이터·관제·하드웨어 등 실행을 뒷받침하는 인프라 기업을 함께 담아 밸류체인 전반을 포괄한다.



17일 기준 순자산은 96억원, 연간 총보수는 0.45%다.



NH아문디자산운용 김승철 본부장은 “AI가 답을 생성하는 단계를 넘어 사람을 대신해 작업을 수행하는 단계로 넘어가고 있다”며 “핵심 파운데이션 모델 기업에 비중을 집중하면서 보안·데이터·네트워크 등 실행 인프라 생태계까지 한 번에 담을 수 있는 상품”이라고 말했다.

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