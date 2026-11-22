삼성카드는 글로벌 호텔 체인 메리어트 인터내셔널과 협업해 ‘메리어트 본보이 더 프레스티지 삼성카드’를 출시했다고 22일 밝혔다.



이 카드는 여행·출장이 잦은 프리미엄 고객을 위한 상품이다. 최대 연 2회의 무료 숙박 기프트를 제공한다. 발급 첫해 1200만원 이상, 2차년도 이후 전년도 이용금액 2400만원 이상 이용 시 6만메리어트 본보이 포인트 상당의 숙박 기프트를 제공한다. 또 연간 이용금액 5000만원 이상 이용 시 5만메리어트 본보이 포인트 상당의 추가 숙박 기프트를 제공해 전 세계 메리어트 참여 호텔에서 최대 연 2회의 숙박 혜택을 누릴 수 있다.

최대 연 2회 숙박 기프트와 메리어트 본보이 플래티넘 엘리트 등급, 호텔·여행 특화 포인트 적립 등 혜택을 제공하는 ‘메리어트 본보이 더 프레스티지 삼성카드’. 삼성카드 제공

또 카드 발급과 동시에 메리어트 본보이 골드 엘리트 등급을 제공한다. 발급 첫해 누적 이용금액 1200만원 이상, 2차년도 이후 전년도 이용금액 2400만원 이상이면 플래티넘 엘리트 등급으로 업그레이드된다.



이 카드는 국내외 모든 가맹점에서 이용금액 1500원당 2메리어트 본보이 포인트를 기본으로 적립해 준다. 메리어트 참여 호텔과 해외 가맹점 이용 시에는 추가 4포인트 적립 혜택을 제공한다. 백화점·면세점·항공·골프 업종에서는 1500원당 추가 2포인트를 적립해 최대 4포인트를 쌓을 수 있다.



이 외에 국내 메리어트 참여 호텔에서 6만원 이상 결제 시 3만원 결제일 할인 혜택을 통합 월 1회, 연 6회까지 제공한다. 국내외 공항 라운지 연 12회, 국내 마티나 골드 라운지 연 3회 이용 혜택을 제공한다. 이 카드는 해외겸용(VISA)으로 발급되며, 연회비는 100만원이다.

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