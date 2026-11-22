한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘캐스크 카니발 2026’을 찾은 관람객들이 다양한 위스키를 시음하고 있다. 이번 행사는 위스키 등 오크통에서 숙성한 주류를 주제로 50여 개 브랜드의 숙성주를 비교 시음하는 ‘그랜드 테이스팅’을 비롯해 전문가 강연과 마스터 클래스, 숙성 원액을 선보이는 특별 프로그램 등으로 꾸며졌다.

잔을 코끝에 가까이 대고 향을 음미한 뒤 한 모금을 천천히 맛본다. 저마다 손에 작은 시음 잔을 든 관람객들이 위스키의 향과 맛을 비교하며 취향을 찾는 데 집중했다. 행사장에는 다양한 숙성주를 경험하려는 애호가들의 발길이 이어졌다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC) 제3전시실에서 위스키·숙성주 페스티벌 ‘캐스크 카니발 2026’이 열렸다.

21일부터 이틀간 진행된 이번 행사는 위스키를 비롯한 캐스크(오크통) 숙성 주류를 주제로, 세계 각국의 다양한 숙성 원액과 관련 문화를 소개하기 위해 마련됐다.

행사의 주요 프로그램인 ‘그랜드 테이스팅’에서는 50여개 브랜드의 캐스크 숙성주를 비교 시음할 수 있도록 구성했다. 참가자들은 각 브랜드가 선보인 제품을 맛보며 숙성 방식과 오크통의 종류에 따른 향과 풍미의 차이를 경험할 수 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘캐스크 카니발 2026’을 찾은 관람객들이 다양한 위스키를 시음하고 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘캐스크 카니발 2026’에서 관계자가 익살스런 분장을 하고 위스키를 제공하고 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘캐스크 카니발 2026’을 찾은 관람객들이 다양한 위스키를 시음하고 있다.

브랜드 관계자와 전문가가 진행하는 마스터 클래스도 마련됐다. 위스키의 제조와 숙성 과정, 캐스크의 특징 등을 소개하는 강연과 교육 프로그램을 통해 참가자들이 숙성주에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 했다.

특별 프로그램인 ‘인피니티 캐스크’에서는 전년도 행사에서 마련해 1년간 숙성한 캐스크의 원액을 공개하고 시음하는 자리도 준비됐다. 이 밖에 업계 관계자와 바이어를 위한 비즈니스 교류 공간이 운영됐다.

위스키내비가 주최한 이번 행사는 22일까지 이틀간 오전 10시부터 오후 6시까지 진행됐다. 위스키 애호가와 관련 업계 종사자 등을 대상으로 다양한 숙성주와 캐스크 문화를 소개했다.

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