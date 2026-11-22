삼성화재는 삼성전자 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’와 제휴해 주택의 화재·누수 위험을 진단하는 ‘착!한 우리집진단’ 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다.



‘착!한 우리집진단’은 고객이 주소와 건물 유형, 전용면적 등 기본정보를 입력하고 건물 유형에 따라 건물 구조 등 추가정보를 입력하면 해당 주택의 화재·누수 위험을 분석해 주는 서비스다. 이번 제휴를 통해 스마트싱스 이용 고객은 거주 주택의 안전수준을 확인하고, 주거 환경에 맞는 안전관리 정보를 제공받을 수 있다.

스마트홈 플랫폼을 통해 주택의 화재·누수 위험을 분석해 주는 삼성화재 ‘착!한 우리집진단’ 서비스. 삼성화재 제공

특히 종합 위험등급과 화재·누수 위험도에 더해 세부 항목별 분석 결과 및 비교 그래프 등 시각 자료를 제공해 고객이 주택의 위험 요소를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 이를 통해 고객은 주택의 전반적인 안전수준과 세부 위험요인을 확인하고, 주택 특성에 맞는 예방 조치와 필요한 보장 준비를 검토할 수 있다.



한편 삼성화재는 스마트싱스 내 삼성화재 배너를 통해 서비스를 이용한 고객에게 문화상품권, 편의점 CU 모바일 기프트카드 등 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다. 삼성화재 관계자는 “고객이 일상에서 자주 사용하는 스마트홈 플랫폼 내 배너를 통해 주거 안전에 대한 고객 접점이 늘어날 것”이라며 “앞으로도 일상 속 위험을 미리 살피고, 다양한 디지털 플랫폼과의 제휴를 통해 고객이 생활 속에서 보험의 가치를 쉽게 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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