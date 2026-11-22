BC카드는 깊어가는 가을을 맞아 테마파크 및 해외여행 할인 이벤트를 진행 중이라고 22일 밝혔다. 주요 테마파크 할인율은 최대 58%다. 이벤트는 이달 30일까지 진행되며 BC카드 회원사 개인 신용·체크카드로 혜택을 받을 수 있다.



서울랜드에서 BC카드로 결제 시 정상가 5만2000원 성인 종일권을 최대 58% 할인된 2만1900원에 구매할 수 있다. 오후 4시부터 이용 가능한 야간권은 1만9900원으로, 본인과 동반 1인까지 할인 혜택이 적용된다. 롯데월드는 페이북 QR 현장 결제 시 최대 50% 할인받는다. 종일권은 6만7000원에서 50% 할인된 3만3500원에 이용할 수 있고 동반 1인(어른)까지 할인해 준다. 에버랜드에서도 오후권(오후 3시 이후) 최대 51% 할인 행사를 진행한다. 정상가 6만5000원 이용권을 3만2000원에 구입할 수 있으며 본인과 동반 3인까지 할인 혜택이 적용된다.

가을을 맞아 테마파크와 항공권·여행상품 할인 혜택 이벤트를 진행하고 있는 BC카드. BC카드 제공

항공권 및 여행상품 할인 혜택도 마련했다. 노랑풍선에서 국제선 항공권 15% 할인과 패키지여행 최대 12만원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 항공권 할인 이벤트는 다음달 31일, 패키지여행 할인 이벤트는 이달 30일까지 진행한다. 마이리얼트립에서는 다음달 31일까지 BC카드로 20만원 이상 여행상품 결제 시 최대 6만원 즉시 할인 혜택을 제공한다.



김호정 BC카드 상무는 “앞으로도 BC카드 고객들의 일상에서 실질적인 도움이 되는 프로모션을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

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