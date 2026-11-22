출렁이는 장세, 단기상품·로보어드바이저 주목 국내 증시 변동성이 커지면서 투자 대기자금을 효율적으로 관리할 수 있는 금융상품이 주목받고 있다. 증권사가 자체 신용을 바탕으로 발행하는 만기 1년 이내의 단기금융상품인 발행어음에 투자할 수도 있고, 어음이 낯설다면 만기 1년 내외의 단기 채권을 중심으로 이자수익을 확보하는 데 집중하는 것도 방법이다. 투자가 처음이라면 적립식 투자 서비스로 원하는 주기·액수를 설정해 꾸준히 돈을 굴리는 습관을 쌓는 것도 도움이 된다. 운용사들은 높아진 증시 변화에 맞서 고객의 자산을 더 효율적으로 굴리기 위해 로보어드바이저를 활용하고 있다. 알고리즘으로 금융데이터·고객 투자성향을 분석해 최적의 투자 상품과 비중을 추천하는 서비스로 평가금액도 올라가고 있다.

삼성생명은 대표 건강보험인 ‘삼성 뉴(New)플러스원 건강보험’(무배당, 저해약환급금형)을 개정하는 동시에, 보장과 서비스를 확대한 ‘삼성 플래티넘 플러스원 건강보험’(무배당, 저해약환급금형)’을 선보였다고 22일 밝혔다.



2024년 첫 출시한 ‘New플러스원 건강보험’은 올해 대대적인 개정을 거치며 삼성생명의 대표 건강보험으로 자리매김한 상품이다. 핵심 차별점은 ‘플러스보장플랜’이다. 고객은 가입시점에 플러스사망보장플랜, 플러스시니어보장플랜, 플러스치아보장플랜 중 필요한 항목을 선택하고, 보험료 납입 완료 이후 각 플랜별 보험기간 동안 보장을 추가로 받을 수 있다.

삼성생명이 대표 건강보험인 ‘삼성 뉴(New)플러스원 건강보험’에 7년납을 도입하고, 3대 중증질환 진단 보장을 강화한 ‘플래티넘 플러스원 건강보험’을 새로 출시해 고객의 선택권을 넓혔다. 삼성생명 제공

이번 개정의 가장 큰 특징은 7년납 도입이다. 그동안 건강보험은 10년납 이상 장기 납입 구조가 일반적이었다. 삼성생명은 은퇴를 앞둔 연령층에서 “소득이 있을 때 보험료를 모두 내고 보장만 남기고 싶다”는 조기 완납 수요가 뚜렷하다는 점에 주목했다. 이에 10?15?20?30년납에 7년납을 추가해 장기 납입의 부담을 덜었다.



원하는 보장 수준에 맞춰 상품을 선택할 수 있도록 상품도 이원화했다. 기존 ‘New플러스원 건강보험’의 장점은 유지하면서, 보다 폭넓은 보장과 서비스를 원하는 고객을 위해 ‘플래티넘 플러스원 건강보험’을 새롭게 출시했다.



두 상품 모두 ‘암통합치료(종합병원이상)특약’, ‘주요순환계질환통합치료(종합병원이상)특약’, ‘초기집중보장형프리미엄클래스Ⅱ암주요치료보장(상급종합병원플러스)특약’ 등 올해 상반기 시장에서 호응이 컸던 건강보장특약 12종을 탑재했다.



‘플래티넘 플러스원 건강보험’은 여기에 ‘통합암Ⅲ진단특약’, ‘뇌출혈진단특약’, ‘급성심근경색증진단특약’을 추가해 3대 중증질환 진단 보장을 강화했다.



또한 종신보험에서 운영해 온 사망보험금 연금선지급 전환제도를 도입했다. 은퇴 이후 생활자금이 필요한 시점에 사망보험금의 일부를 매월, 즉 연금 형태로 미리 받을 수 있는 제도다. 사망해야 받을 수 있는 보험금을 생전에 필요할 때 받을 수 있도록 한 것이다. 다만 전환조건이 있으며, 신청은 1회에 한한다. 치료 이후 일상 회복을 돕는 건강케어프로그램도 확대했다. △요양시설 입소 상담 서비스 △회복기 식단을 집으로 배송하는 건강회복식 딜리버리 서비스 △가족 대상 암·치매 유전자 검사 우대가 적용 등이 새롭게 적용된다. 현물급부 특약인 ‘암진단후암스크리닝검진지원특약’도 신설했다. 암진단을 받은 고객에게 보험수익자가 원하는 경우 보험금을 대신해 암스크리닝검진예약권을 제공하는 특약으로, 고객 본인뿐 아니라 가족까지 지급 대상을 넓혔다. 암 치료 이후 가족력에 대한 불안이 큰 만큼 발병 가능성을 사전에 확인할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.



삼성생명 관계자는 “‘New플러스원 건강보험’은 출시 이후 고객의 목소리를 반영하며 꾸준히 진화해 온 대표 건강보험”이라며 “이번 개정으로 원하는 보장 수준을 직접 선택할 수 있게 됐다”고 말했다.

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