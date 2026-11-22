삼성증권은 ‘모니모 신규 가입 이벤트’를 오는 30일까지 진행한다고 22일 밝혔다. 모니모는 삼성금융네트워크의 통합 애플리케이션(앱)이다. 이번 이벤트는 모니모 앱을 최초로 설치하고 회원가입을 완료하는 고객을 위해 마련했다. 이벤트 대상은 이벤트 기간(이달 1∼30일) 내 삼성증권 가입링크 경로를 통해 모니모 앱에 신규 가입한 고객 전원이다.



참여를 원하는 고객은 삼성증권 이벤트 페이지에서 이벤트 신청 및 마케팅 동의를 진행한 후 해당 링크를 통해 모니모 앱을 다운로드받아 가입을 완료하면 된다. 조건 충족 시 모니모 앱 내에서 현금처럼 사용할 수 있는 선불전자지급수단인 ‘모니머니’ 5000원이 지급된다.

이달 30일까지 삼성금융네트워크의 통합 애플리케이션(앱) ‘모니모’ 신규 가입 이벤트를 진행하는 삼성증권. 삼성증권 제공

이벤트 혜택 지급 시까지 삼성증권 개인(신용)정보 수집·이용 및 제공 동의를 유지해야 하며, 앱 삭제 후 재설치한 고객은 대상에서 제외된다.



‘모니모 신규 가입 이벤트’와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 ‘엠팝(mPOP)’을 참고하거나 고객센터(패밀리 센터)에 문의하면 된다. 엠팝은 국내외 주식 매매부터 금융상품·연금 자산관리까지 한 번에 처리할 수 있는 삼성증권의 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)이다. 삼성증권 관계자는 “삼성금융네트워크 통합 앱인 모니모와 연계해 자산관리 등 고객 편의성을 높인 다양한 디지털 금융 서비스를 지속적으로 선보이고 있다”고 말했다.

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