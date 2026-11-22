더불어민주당은 ‘백골단 기자회견’을 국회에서 열어 물의를 빚었던 국민의힘 김민전 의원이 당 중앙연수원장에 임명되고, 우재준 청년최고위원이 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄은 결과적으로 ‘미수’에 그쳤으니 감형해야 한다고 주장한 점을 싸잡아 질타하며 “내란동조정당”이라고 날을 세웠다.

민주당 안태훈 상근부대변인은 22일 당 논평에서 김 의원이 윤 전 대통령의 계엄을 헌법 절차에 따른 ‘국민에 대한 호소’라고 주장한 데 대해 “그게 말이 되냐”고 일갈했다. 안 부대변인은 “윤석열은 포고령으로 국회 활동부터 금지했다”며 “그날 밤 국회의원 190명이 본회의장에 모여 계엄 해제를 요구했다. 표결을 막으려고 군대를 보낸 사람이, 그 표결 덕에 헌법을 지킨 사람이 되나”라고 했다.

김 의원이 국민의힘 중앙연수원장이 된 점을 겨눠선 “당원들에게 뭘 가르칠 거냐”고 했다. 안 부대변인은 “대통령이 국회에 군대를 보내도 ‘국민에 대한 호소’라고 가르칠 건가. 법치주의와 민주주의를 파괴한 내란을 두고 내란이 아니라고 가르칠 건가”라고 추궁했다. 김 의원이 올 1월 국회에서 ‘백골단 기자회견’을 연 것을 두고선 “국회에서 국민을 대변하라고 했더니 내란 수괴 윤석열의 변명을 대신 했다”고 지적했다.

우 최고위원도 도마에 올렸다. 그는 지난 19일 국민의힘 최고위원회의에서 “(윤 전 대통령이) 내란죄의 유죄일 수도 있지만 실패했다는 건 명백하다. 그렇다면 미수범을 적용하고 형을 감경해 줘야 한다”해 논란을 자초했다. 안 부대변인은 “누가 그 내란을 실패하게 만들었나. 한밤중에 달려온 국민”이라며 “국민이 내란을 막아낸 공이 왜 윤석열의 감형 사유가 되나. 그날 국회를 지킨 국민을 모욕하는 말”이라고 했다.

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