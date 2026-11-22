느리지만, 한 계단씩 발전하고 있다. 여자 프로배구 ‘막내구단’ SOOP이 창단 후 V리그에서 첫 승점을 쌓았다. 이제는 창단 첫 승도 멀지 않았다.

SOOP은 지난 21일 전남광주 SOOP 스타디움에서 열린 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 정관장과의 홈 경기에서 풀 세트 접전 끝에 2-3으로 패했다. 이전 5경기에선 0-3, 1-3으로 패해 승점을 하나도 못 챙겼던 SOOP은 이날 풀 세트까지 승부를 끌고 간 덕분에 소중한 승점 1을 얻었다.

1라운드 6전 전패. 아쉽긴 하지만, 예견된 결과였다. SOOP의 잘못만은 아니다. 전신인 페퍼저축은행이 2025~2026시즌을 마치고 구단 운영을 포기한 뒤 그대로 손을 놓았다. 자유계약선수(FA) 시장에선 외부 영입은커녕 내부 FA인 박정아(도로공사), 이한비(현대건설)를 사인 앤드 트레이드로 보냈다. 그 과정에서 선수나 지명권도 받아내지 않아 선수단 뎁스를 약화시켰다. 외국인 선수 트라이아웃엔 참가하지 않았고, 아시아쿼터 영입도 신경쓰지 않았다. 선수단뿐만 아니라 구단 훈련 기반 시설은 물론 웨이트 트레이닝 도구마저 매각하는 등 사실상 폐허로 만들어놓고 떠났다.

김세진 감독

인수냐, 해체냐 기로에서 기존 선수들은 개인 훈련으로만 몸 상태를 끌어올려야 했다. 진통 끝에 SOOP의 인수가 결정됐고, 초대 사령탑으로 김세진 전 KOVO 경기운영본부장을 선임해 재건에 나섰지만 쉽지 않았다. 외국인 선수는 기존 6개 구단의 선택을 받지 못한 트라이아웃 참가 명단에서 골라야했다.

1라운드 마지막 경기였던 정관장전은 더디긴 하지만, SOOP의 경기력이 올라오고 있음을 확인할 수 있었던 한 판이었다. 외국인 선수 오드리아나도 발목 부상으로 결장한 상황이었지만, 공격 루트 다변화로 선전했다. 어느덧 팀 내 최고참이 된 고예림은 팀 내 최다인 24점을 터뜨리며 맹활약했다. 여기에 고의정도 20점을 보태며 개인 통산 최다득점 신기록을 세웠다.

고예림

박연화

유가람

1세트를 접전 끝에 내주고 2세트도 초반부터 뒤지며 패색이 짙었지만, 12-18에서 뒤집어냈다. 3세트도 따내며 최소 승점 1을 따내는 것을 확정해내며 첫 승에 대한 기대감을 키웠다. 4세트도 10-14로 뒤지다 15-15 동점을 만들어내며 오롯이 승점 3을 챙길 수 있는 게 아니냐 했지만, 이후 내리 5점을 내주며 무너졌다. 승부처에서 와르르 무너지는 모습은 아직 보완해야 하다.

희망은 있다. 팀 훈련 도중 동료의 발을 밟아 발목이 돌아갔던 오드리아나는 빠르면 다음 경기부터 돌아올 수 있다. 전반기 아웃이 될 것이라던 박은서의 회복 속도도 빠르다. 김세진 감독은 세계일보와의 통화에서 “오드리아나는 단순 발목 염좌로 나왔다. 부상에 조심스러운 성향인 게 아쉽지만, 의료진 소견만 보면 다음 경기에도 나올 수 있다”라면서 “(박)은서는 ‘천천히 해도 된다’라고 해도 본인의 복귀 의사가 강하다. 먼저 면담을 신청해 빨리 복귀하고 싶다고 할 정도다”라고 설명했다.

은퇴한 ‘블로퀸’ 양효진(현 KBSN 해설위원)의 전매특허였던 개인시간차성의 오픈 공격, 이른바 ‘중뻥’ 활용도 고려 중인 김세진 감독이다. SOOP의 아시아쿼터 미들 블로커인 이즈 쉬에(중국)는 1m92의 신장에서 나오는 높은 타점의 속공이 돋보인다. ‘중뻥’을 익힌다면 충분히 활용할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 양효진 이후 V리그 여자부 미들 블로커들에겐 ‘중뻥’은 기본 소양이 됐다. 김세진 감독은 “그간 활용하지 않긴 했지만, 상대 미블 블로커를 교란시키고 전위에서 또 다른 공격 옵션이 될 수 있다면 사용할 수 있다. 이즈 쉬에와 더 얘기를 나눠보고 활용 여부를 결정하겠다”라고 설명했다.

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