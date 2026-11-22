신장 건강을 지키려면 만성 신장 질환의 주요 원인인 당뇨병과 고혈압을 꾸준히 관리해야 한다. 게티이미지뱅크

신장은 체내 노폐물을 걸러내고 수분과 전해질 균형을 조절하는 중요한 기관이다. 신장 기능에 이상이 생기면 소변량이나 배뇨 습관이 달라지고 부종과 무력감 등 다양한 증상이 나타날 수 있다.

초기에는 뚜렷한 증상이 없거나 다른 질환과 혼동하기 쉬운 만큼 평소 소변 상태와 몸의 변화를 살피고, 이상이 지속되면 검사를 받아보는 것이 중요하다.

◆ 소변량 변화·부종·혈뇨…신장 이상 신호 살펴야

22일 의료계에 따르면 신장에 이상이 생겼을 때 나타날 수 있는 주요 증상으로는 소변량 감소와 잦은 소변, 배뇨통, 잔뇨감, 혈뇨·농뇨·단백뇨 등이 있다. 무력감과 식욕 저하, 구토·설사, 전신 부종, 옆구리 통증, 고혈압 등도 신장 질환과 관련해 나타날 수 있다.

소변량이 갑자기 줄고 손이나 발등이 붓거나 구토·설사 등이 동반된다면 급성 신부전을 의심해 볼 수 있다. 급성 신부전은 수일에서 수주 사이에 신장 기능이 급격히 떨어지는 상태다. 감염이나 탈수, 독성물질 또는 약물 복용, 소변 배출 경로가 막히는 경우 등에 발생할 수 있다.

반면 신장 기능 저하가 3개월 이상 지속되면 만성 신장 질환을 의심할 수 있다. 당뇨병과 고혈압, 신장염 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 신장 기능이 떨어지면 체내 노폐물이 제대로 배출되지 않아 무력감과 메스꺼움, 구토 등이 나타날 수 있다. 전해질 불균형과 빈혈, 미네랄·뼈 질환, 고혈압, 전신 부종 등으로 이어지기도 한다.

신장 기능이 심하게 저하된 말기 신부전 단계에서는 투석이나 신장 이식이 필요할 수 있다. 신장 질환은 진행 정도에 따라 치료와 관리 방법이 달라지므로 조기에 이상을 확인하는 것이 중요하다.

신장에 이상이 생겼을 때 나타날 수 있는 주요 증상으로는 소변량 감소와 잦은 소변, 배뇨통, 잔뇨감, 혈뇨·농뇨·단백뇨 등이 있다. 무력감과 식욕 저하, 구토·설사, 전신 부종, 옆구리 통증, 고혈압 등도 신장 질환과 관련해 나타날 수 있다. 게티이미지뱅크

◆ 사구체신염·요로감염·신결석 등 질환별 증상 달라

신장에는 혈액을 걸러내는 사구체와 수분·전해질의 재흡수 및 배설을 조절하는 세관이 있다. 사구체에 염증이 생기는 사구체신염은 소변 검사에서 이상이 나타나는 대표적인 신장 질환이다.

소변에 피가 섞이는 혈뇨, 고름이 섞이는 농뇨, 단백질이 섞이는 단백뇨 등이 나타날 수 있으며, 신장 기능이 감소하면 부종이나 고혈압이 동반되기도 한다.

세균이나 결핵균, 곰팡이 등 감염을 일으키는 미생물이 요로에 침투하는 요로감염도 주의해야 한다. 배뇨통과 잔뇨감, 빈뇨 등이 주요 증상이다. 여성은 남성보다 요도가 짧아 세균이 요로로 침투하기 쉬운 구조적 특성이 있어 요로감염에 상대적으로 취약하다.

신장이나 요로, 방광에 결석이 생기는 신결석증도 있다. 한쪽 옆구리에 갑작스럽고 심한 통증이 나타나며, 통증이 사타구니 쪽으로 퍼지거나 혈뇨가 동반될 수 있다. 결석의 크기와 위치, 증상에 따라 약물치료 등을 시행할 수 있다.

자연 배출이 어렵거나 통증과 감염, 신장 기능 저하 등이 발생하면 체외충격파 쇄석술이나 수술적 치료를 고려한다.

신장이나 요로, 방광에 결석이 생기는 신결석증도 있다. 한쪽 옆구리에 갑작스럽고 심한 통증이 나타나며, 통증이 사타구니 쪽으로 퍼지거나 혈뇨가 동반될 수 있다. 게티이미지뱅크

◆ 당뇨·고혈압 관리하고 짠 음식·흡연·불필요한 약 피해야

신장 건강을 지키려면 만성 신장 질환의 주요 원인인 당뇨병과 고혈압을 꾸준히 관리해야 한다. 혈당과 혈압이 제대로 조절되지 않으면 신장 혈관과 사구체가 손상돼 신장 기능이 점차 떨어질 수 있기 때문이다.

식습관도 중요하다. 소금 섭취가 많으면 체내 수분량과 혈압이 높아져 신장에 부담을 줄 수 있다. 고단백 식사는 사구체 내 압력을 높여 신장 손상에 영향을 줄 수 있으므로 만성 신장 질환 환자는 의료진과 상의해 단백질 섭취량을 조절하고 음식을 싱겁게 먹는 것이 바람직하다.

흡연은 혈관을 수축시키고 혈압을 높여 신장으로 가는 혈류를 감소시킬 수 있어 금연하는 것이 좋다. 수분 섭취가 부족하면 신장으로 공급되는 혈액량이 줄어 신장 기능에 악영향을 줄 수 있으므로 적절한 수분 섭취도 필요하다. 다만 신장 기능이 저하돼 수분 제한이 필요한 환자는 의료진의 지침에 따라 섭취량을 조절해야 한다.

약물 복용에도 주의해야 한다. 상당수 약물이 신장을 통해 배설되며, 불필요한 약을 과도하게 복용하면 신장 기능에 부담을 줄 수 있다.

특히 만성 신장 질환 환자는 신장 기능에 따라 약물 용량을 조절해야 할 수 있으므로 복용 중인 약의 종류와 용량을 의료진과 상의하는 것이 중요하다.

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