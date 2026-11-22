충남 태안 해상에서 사라진 어선 해광호(7.93t)로 추정되는 선박이 닷새 만에 발견됐다.

22일 태안해양경찰서에 따르면 해경은 전날 오후 7시55분 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 인근 해상 수심 52ｍ 해저에서 선박 추정 물체를 찾았다. 발견 지점은 침몰 추정 위치로부터 북동쪽으로 440ｍ 떨어진 곳이다. 해광호와의 관련 여부는 확인 중이다.

해경 대원이 추가로 발견된 어망 부이에 위치표시를 위해 수중 연결을 확인하고 있는 모습. 태안해경 제공

해경은 해양 상황인식·정보통합시스템과 인근 화물성의 레이더 영상 분석, 해군 함정 수중음파탐지기(SONAR·소나)를 활용해 선박을 수색해왔다.

태안해경은 사이드 스캔 소나를 투입해 형상과 크기 등을 영상으로 확인하고 있다고 전했다. 사이드 스캔 소나는 음파를 비스듬히 향하게 보내고서 되돌아오는 반사 음파를 받아 형태를 살피는 탐사 장비다.

해경은 수중 무인잠수정(ROV)과 수중 다방향 폐쇄회로(CC) TV를 투입해 해저 물체와 해광호가 일치하는 지 확인할 방침이다.

해광호가 연락두절 된 지 닷새째 추가 발견된 어망 부이. 부이에 붙은 깃발에 해광호라고 써있다. 태안해경 제공

해경 관계자는 “해광호로 확인되면 수심과 조류, 기상 여건을 고려해 잠수사 투입 여부 등 후속 조처를 결정할 계획”이라고 말했다.

앞서 태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 지난 16일 오전 7시16분쯤 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명을 태우고 안흥외항을 출항했다. 이튿날 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했으나 18일 오전 1시쯤 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 들어왔다. 수색 작업에 나선 해경은 20일 저녁과 21일 오전, 해광호에서 떨어져 나온 것으로 보이는 부이(부표)를 각각 1개씩 발견했다.

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