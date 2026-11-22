임인환 대구시의회 의장이 국회를 찾아 지방의회법의 연내 제정을 위한 국회 차원의 초당적 협조를 당부했다.

22일 대구시의회에 따르면 임 의장은 최근 국회를 방문해 정점식 국민의힘 원내대표와 면담을 갖고, 지방의회법 제정의 시급성과 필요성을 설명하며 남은 입법 절차의 신속한 처리를 촉구했다.

임인환(오른족) 의장과 정점식 국민의힘 원내대표가 기념 촬영을 하고 있다. 대구시의회 제공

이번 방문은 지난 17일 지방의회법안이 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회를 통과함에 따라 본회의 의결까지 남은 관문을 연내에 매듭짓기 위해 마련됐다.

이날 면담에는 임 의장을 비롯해 김희수 경북도의회 의장, 박준 경남도의회 의장, 안신일 세종시의회 의장 등 대한민국시도의회의장협의회 주요 임원진이 동행해 힘을 보탰다.

임 의장은 이 자리에서 "지방자치법 전부개정으로 지방의회 인사권 독립은 이뤄졌지만, 이를 뒷받침할 조직과 운영에 관한 독립적인 법적 기반은 여전히 미흡한 실정"이라고 지적했다. 이어 "지방의회가 집행기관에 대한 견제와 감시 등 본연의 역할을 충실히 수행해 진정한 지방시대를 열어가기 위해선 지방의회법 제정이 반드시 필요하다"고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지