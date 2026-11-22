지난해 주택을 소유한 가구 중 1·2인 가구가 차지하는 비중이 절반을 넘어선 가운데 1인 가구의 주택 소유 비중이 관련 통계 집계 이후 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

지난해 주택을 소유한 가구 가운데 1·2인 가구가 차지하는 비중이 55%를 넘어선 것으로 나타났다.

특히 1인 가구의 주택 소유 비중은 관련 통계 집계 이후 가장 높은 수준을 기록했으며, 60세 이상 고령층이 증가세를 주도한 것으로 분석됐다.

22일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)의 주택소유통계에 따르면 지난해 11월 1일 기준 전국 주택 소유 가구 1296만5000가구 가운데 1인 가구는 270만9000가구로 전체의 20.9%를 차지했다.

이는 전년(20.3%)보다 0.6%포인트(p) 상승한 수치로, 2015년 관련 통계 집계 이후 가장 높은 비중이다. 2015년 14.8%와 비교하면 10년 만에 6.1%p 확대됐다.

서울에서도 주택 소유 가구 중 1인 가구 비중이 19.2%로 역대 최고치를 기록했다.

1인 가구 자체의 주택 소유율도 가장 높았다. 일반 가구 중 주택을 소유한 가구의 비율을 뜻하는 주택 소유율은 1인 가구 기준 32.9%로 역대 최고치를 나타냈다.

2인 가구의 비중도 커졌다. 주택을 소유한 2인 가구는 449만8000가구로 전체 주택 소유 가구의 34.7%를 차지했다. 이 역시 관련 통계 집계 이후 가장 높은 수준이다. 1인 가구와 2인 가구를 합치면 전체 주택 소유 가구의 55.6%에 달한다.

이 같은 변화에는 1·2인 가구 자체가 늘어난 영향이 반영된 것으로 풀이된다. 지난해 11월 1일 기준 국내 1인 가구는 824만4000가구로 전체 일반 가구의 36.6%를 차지했다. 규모와 비중 모두 역대 최대다.

2인 가구도 662만4000가구로 전년보다 14만8000가구(2.3%) 늘었다. 전체 일반 가구에서 차지하는 비중은 29.4%였다.

연령별로는 60세 이상 고령층의 주택 소유 증가세가 두드러졌다. 지난해 주택을 소유한 1인 가구는 전년보다 13만7000가구 늘었는데, 이 가운데 60세 이상이 10만5000가구로 증가분의 약 4분의 3을 차지했다.

같은 기간 30대 주택 소유 1인 가구는 3000가구, 40대는 1만1000가구, 50대는 2만4000가구 각각 증가했다.

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