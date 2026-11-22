'회전하는 선덕여왕 동상'이 경주 첨성대 옆에 들어서 경주관광의 새로운 명소가 될 전망이다.

이 동상은 일정한 시간마다 한 바퀴를 돌며 선덕여왕과 관련된 유적이 있는 방향을 차례로 바라보는 동상이다.

'회전하는 선덕여왕 동상'이 경주 첨성대 옆에 들어서 경주관광의 새로운 명소가 될 전망이다. 경주시 제공

경북 경주시는 20일 오후 인왕동 문화공원에서 ‘선덕여왕 동상 제막식’을 열었다고 22일 밝혔다.

동상은 평소에는 멈춰 있다가 3시간마다 한 바퀴씩 돈다. 한 바퀴를 도는 데는 약 2분이 걸린다.

시는 올해 6월 동상이 회전하도록 설계를 바꿨다.

동상이 돌면서 선덕여왕과 관련된 유적인 첨성대와 황룡사 구층목탑 터, 선덕여왕릉이 있는 쪽을 차례로 향하도록 했다.

시는 동상 건립에 시비 2억 8600만원을 들였다. 동상 자체의 높이는 3m이며, 동상을 받치는 좌대와 기초를 포함하면 전체 높이는 4.2m다.

시는 지난해 6월 제작 계약을 맺은 뒤 세 차례 전문가 자문회의를 열었다.

전문가들은 신라 무덤인 황남대총 북분에서 나온 유물을 옷차림을 표현하는 데 참고하자고 제안했다.

올해 8월에는 제작 현장에서 동상의 전체 비례와 얼굴 표정, 귀걸이 등 세부 장식을 살폈다.

시는 첨성대 등 주변 유적을 찾은 시민과 관광객에게 새로운 볼거리를 제공하고 황리단길을 찾는 관광객의 발길이 동부사적지와 인왕동 일원으로 이어지는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다.

주낙영 경주시장은 “선덕여왕 동상이 여왕의 업적과 신라의 역사를 되새기는 계기가 되길 바란다”며 “경주를 찾는 시민과 관광객이 동상과 함께 주변 유적도 함께 둘러보길 기대한다”고 말했다.

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