전남광주시 지역 근해어선 17척이 정부의 추가 자율감척 대상에 이름을 올리며, 수산자원 회복과 어업 경영 여건 개선에 속도가 붙을 전망이다.

22일 전남광주시에 따르면 해양수산부의 ‘2026년 근해어선 추가 자율감척’ 사업에서 지역 내 근해자망, 근해안강망 등 6개 업종 10건(17척)이 추가 감척 대상으로 최종 선정됐다. 이와 별도로 3건(6척)은 예비후보로 지정됐다. 앞서 올해 당초 감척사업에서는 잠수기 어선 2척이 선정된 바 있다.

전남광주통합특별시청 무안청사. 전남광주시 제공

시는 이달 중 예비후보자로부터 사전 감정평가 동의서를 징구하고, 다음 달 해양수산부의 국고보조금 추가 배정에 맞춰 관련 사업비를 예산에 반영할 계획이다. 이후 선정 어선에 대한 감정평가와 지원금 산정 등 감척 절차를 순차적으로 진행할 예정이다.

근해어선 자율감척은 어업인의 자발적 참여를 기반으로 수산자원 수준에 맞게 조업 규모를 조정하는 사업이다. 과도한 어획 부담을 덜어 수산자원 회복을 도모하는 동시에, 폐업을 희망하는 어업인과 감척으로 일자리를 잃는 어선원의 생활 안정을 지원하는 데 목적이 있다.

특히 이번 추가 감척에는 새롭게 마련된 업종·규모별 폐업지원금 기준액이 적용된다. 폐업지원금은 개별 감정평가를 거쳐 평년수익액의 3년분으로 산정되며, 산정 금액이 정해진 기준액보다 적을 경우 부족한 차액을 추가로 지원받을 수 있다.

이와 함께 어선과 어구는 감정평가로 산정한 잔존가치의 100%를 매입비로 지원하며, 지급 요건을 충족한 어선원에게는 통상임금 고시액을 기준으로 최대 6개월분의 생활안정지원금이 지급된다.

이영진 전남광주시 친환경수산과장은 “자율감척이 수산자원 회복과 어업 경영 여건 개선으로 실질적으로 이어지도록 어업 현장의 목소리를 지속적으로 청취하겠다”며 “지역 업종별 감척 수요가 정부 사업에 폭넓게 반영되도록 해양수산부와 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지