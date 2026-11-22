경기 수원시가 내년 6월 이후 성남시로 이전할 예정인 수원지방중대범죄수사청(수원중수청)을 관내에 붙잡기 위해 신청사 건립 후보 부지 2곳을 전격 제안했다.

수원중수청이 임시청사로 사용 중인 경기 수원시 영통구 경기신용보증재단 사옥. 경기신보 제공

22일 수원시에 따르면 시는 최근 수원중수청 측에 시유지를 활용한 신청사 건립 1·2안을 제시했다. 1안은 영통구 하동 수원지방공소청 맞은편 공원 부지 일대(현 시세 약 180억원)다. 용도 변경 시 부지 가치가 3배가량 오를 것으로 예상되며, 공소청과 마주 보고 있어 수사와 기소 기관 간 협업에 최적의 입지로 꼽힌다. 2안은 경기남부경찰청과 700ｍ가량 떨어진 영통구 이의동 경기대 수원캠퍼스 후문 인근 녹지(현 시세 약 300억원)다.

이번 제안은 이재준 수원시장이 지난달 2일 개청식에서 신축 부지 제공을 약속한 데 따른 후속 조치다. 시는 용도 변경 등 행정절차와 설계를 포함해 3년6개월~4년 안에 신청사를 완공할 수 있도록 지원하겠다는 구상이다.

수원시가 직접 터 물색에 나선 건 기형적 청사 이전 계획 때문이다. 당초 중수청 개청준비단은 옛 롯데마트 영통점을 청사로 낙점했으나 임대차 협의가 무산되면서 광교신도시의 경기신용보증재단 사옥에 임시로 둥지를 틀었다. 이마저도 내년 6월 계약이 만료돼 성남시 분당구 구미동(오리역 인근) 건물로 또다시 임시 이전할 예정이다.

성남으로 청사를 옮기면 관할인 수원법원종합청사와의 거리가 기존 2㎞에서 9.6㎞로 5배 가까이 멀어져 영장 청구와 피의자 호송 등 수사·재판 연계에 차질이 빚어진다. ‘수원중수청’ 간판을 달고 성남에 자리 잡는 데 따른 시민 혼선과 연간 수십억원의 추가 임대료 부담도 문제로 지적된다.

수원중수청 관계자는 “신청사 건립과는 별개로 예정대로 내년 6월 이후 성남으로 이전한다는 것이 현재 원칙”이라며 “부지 수용 여부는 본청 차원에서 검토할 사안”이라고 밝혔다.

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