포스코 노사가 기본임금 2.6% 인상을 골자로 한 '2026 임금협상'에 잠정 합의한 것으로 나타났다.

지난 6월 16일 임금 교섭을 시작한 지 5개월여 만이고, 지난 7일 노조원 전체 투표에서 1차 잠정 합의안이 부결된지 13일 만이다.

포스코 본사 전경. 포스코 제공

노사는 20일 오후 경북 포항의 포스코 본사에서 만나 임금 협상과 관련, 본교섭을 진행해 오후 늦게 잠정 합의안을 내놓았다.

잠정 합의안은 기본임금 2.6% 인상, 목표달성 격려금 350만 원, 타결축하·노사화합장려금 220만 원 및 지역사랑상품권 50만 원 지급이 포함된다.

지난 1차 잠정 합의안에서 20만원의 격려금, 의료비 지원 개선, 특별조정분 60만원 지급 등이 추가로 반영됐다.

한국노총 금속노련 포스코노동조합은 잠정 합의안을 바탕으로 오는 28일 조합원 찬반투표를 통해 잠정안 추인에 나선다.

조합원 과반수가 찬성하면 임금 협약은 타결된다.

노사는 기본급 인상률을 놓고 오랫동안 이견을 보였다.

노조는 올해 임금 교섭에서 기본급 7.1% 인상과 격려금 600% 인상 등을 요구한 반면 회사는 올해 목표 영업이익 달성 시 기본급 1.2% 인상 등을 제시했다가 차츰 인상률을 높였다.

노조는 경영 실적이 좋았을 때도 회사가 희생과 양보를 요구해 왔고, 포스코홀딩스에 브랜드 사용료와 임대료 등으로 수천억원을 지출하는 상황을 받아들이기 어렵다고 주장했다.

회사는 철강업계 불황으로 올해 상반기 영업이익이 지난해보다 43% 감소해 비상경영에 들어간 만큼 노조 요구를 수용하기 어렵다고 맞섰다.

노조는 회사와 임금 교섭이 교착 상태에 빠지자 9월에 2차에 걸쳐 부분파업을 벌였다.

포스코에서 파업이 발생한 것은 1968년 창사 이래 58년 만인 올해 처음이다.

부분 파업 이후에도 교섭에서 합의점을 찾지 못하자 노조는 3차 파업을 예고했다.

이에 포항지역 기관·단체가 대화와 타협을 통한 합의점 찾기를 촉구한 가운데 노사는 막판 협상을 진행한 끝에 지난달 30일 기본급 2.6% 인상을 중심으로 한 임금 협상에 잠정 합의했다.

하지만 잠정 합의안이 지난 7일 전체 노조원 찬반투표에서 찬성 48.31%, 반대 51.69%로 부결되면서 노사는 다시 혼선에 빠졌다.

노사 협상이 속도를 내지 못하자 광양제철소가 있는 전남광주 광양의 박상현 시장과 본사와 포항제철소가 있는 포항의 박용선 시장, 김철수 시의회 의장, 나주영 포항상공회의소 회장 등이 잇따른 대화와 타협을 통한 합의를 호소했다.

이에 노사는 다시 협상에 나선 끝에 20일 2026년 임금 협상에 두번째로 잠정 합의했다.

노조 관계자는 "힘들게 잠정 합의에 이른 만큼 다시 대의원과 노조원에게 합의안을 설명하고 추인을 받을 계획"이라고 말했다.

포스코 관계자는 "어려운 경영여건에도 불구하고, 조기 교섭 마무리를 통해 엄중한 대내외 환경에 노사가 힘을 합쳐 공동 대응하고자 하는 마음으로 잠정합의안을 다시 도출했다"며 "회사는 노사 상생을 실천하기 위해 계속 직원들과 면밀히 소통해나가겠다"고 밝혔다.

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