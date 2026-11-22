대구·경북지역 국가유공자와 보훈 가족 의료서비스 개선을 위해 대구보훈병원 서관동 증축 공사가 23일부터 시작된다.

22일 국가보훈부는 “23일 오전 10시 대구광역시 달서구 대구보훈병원에서 서관동 증축 공사 착공식을 개최한다”고 밝혔다. 행사에는 권오을 국가보훈부 장관과 국민의힘 윤재옥 의원, 보훈단체장 등 150여명이 참석할 예정이다.

이번 사업은 기존 서관동을 철거한 뒤 지하 2층, 지상 5층 연면적 1만1003㎡ 규모의 건물을 신축하는 방식으로 진행된다. 사업 예산은 총 436억원이며 준공은 2028년 6월로 예상된다.

대구보훈병원 서관동 증축사업 전체 조감도. 국가보훈부 제공

신축 건물에는 만성질환 전문병동 80병상과 호스피스·완화의료 전문병동 25병상 등 모두 105병상이 들어설 예정이다. 기존보다 17개 병상이 늘어나는 것으로, 대구보훈병원의 전체 병상 수도 현재 438개에서 455개로 확대된다. 층별로는 1층 감염전문센터, 2층 건강검진센터, 3층 호스피스·완화의료 전문병동이 들어선다. 4~5층은 만성질환 전문병동으로 운영되며 주차 공간도 추가 확보할 예정이다.

권오을 장관은 “대구·경북지역 보훈대상자들이 오랫동안 기다려온 사업”이라며 “국가유공자와 유가족의 건강한 삶을 국가가 앞장서 책임질 수 있도록 보훈의료 인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 국가보훈부는 대구보훈병원 서관동 증축 외에도 중앙보훈병원 시설 개선과 광주보훈병원 중증·응급시설 확충 사업 등을 추진하고 있다.

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