“에너지 산업의 미래는 소비와 효율에서 찾아야 합니다.”

22일 한국남동발전에 따르면 지난 19일 이현빈 한국남동발전 사장이 전남 나주 한국에너지공과대를 방문해 재학생 특강을 진행하면서 이같이 말했다.

이현빈 한국남동발전 사장이 전남 나주 한국에너지공과대를 방문해 재학생 특강을 진행하고 있다. 한국남동발전 제공

이날 특강은 에너지 산업의 무게추가 ‘더 많이 만드는 공급’에서 ‘똑똑하게 쓰고 줄이는 소비와 효율’로 옮겨가는 흐름 속에서 미래 인재들과 방향을 나누기 위해 마련됐다.

이 사장은 특강에 앞서 장재형 대학원장 등 대학 관계자들과 만나 신기술 연구·실증과 핵심인재 양성 방안을 협의했다.

이어 강영수 교수가 이끄는 탄소자원화연구소를 둘러보며 이산화탄소(CO₂) 포집·전환과 지속가능항공유(e-SAF) 등 탄소자원화 연구 현장을 살피고 연구진을 격려했다.

재학생 대상 특강에서는 인공지능(AI) 시대 변화에 대응하는 삶의 자세를 짚은 뒤 전력산업의 핵심 흐름으로 탈탄소화·분산화·전기화·디지털화·에너지 효율을 제시했다.

이 사장은 “그동안 우리 에너지 논의가 원전과 재생에너지, 소형모듈원자로(SMR), 수소 등 ‘무엇으로 전기를 더 공급할 것인가’에 쏠려 있었다”며 “이제는 에너지 소비와 효율에서 새로운 해법을 찾아야 한다”고 말했다.

특히 국내총생산(GDP) 대비 전력소비량(전력원단위) 국제 비교를 통해 지난 35년간 주요국은 전력원단위가 낮아진 반면 한국은 오히려 높아졌다고 짚었다.

같은 경제 규모를 만들어내는 데 더 많은 전력을 쓰는 구조인 만큼 산업과 일상 전반에서 효율을 끌어올리고 합리적인 소비 문화를 자리 잡게 해야 한다는 설명이다.

이 사장은 정부·기업·시민이 함께 움직여 높은 에너지 효율을 이룬 덴마크 사례도 소개했다.

‘아낀 전기’의 가치도 강조했다. 최대전력수요를 1GW 낮추면 대형 발전소 한 기를 덜 지어도 되는 만큼 ‘아낀 1kWh가 가장 싸고 깨끗한 발전소’라는 것이다.

아울러 수요관리(DR) 자동화와 전기차 양방향 충전(V2G) 등을 통해 소비자가 에너지를 단순히 쓰기만 하는 데 그치지 않고 능동적으로 참여하는 ‘프로슈머’로 바뀌고 있다고 설명했다.

이 사장은 “에너지를 덜 쓰고 효율화하는 연구는 거대한 설비 투자가 없어도 도전할 수 있어 연구와 창업에 유리하다”며 “학생들이 에너지 소비 분야에 적극 관심을 갖고 미래 에너지 산업을 이끌어 달라”고 당부했다.

남동발전은 앞으로도 한국에너지공대와의 산학협력을 넓혀 에너지 전환을 뒷받침할 신기술 개발과 인재 양성에 힘을 쏟을 계획이다.

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