최근 미·중·러 3국 정상회의를 두고 ‘제2의 얄타 회의’라는 지적이 제기되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 그에 전적으로 동의한다는 시각을 드러냈다. 앞으로 국제 정치는 ‘이념’이나 ‘가치’보다 ‘힘’을 앞세운 극소수 강대국들이 주도할 것이란 점을 암시한 셈이다. 트럼프는 최대의 정적으로 여기는 버락 오바마 전 대통령과 비교해 자신이 국제사회에서 훨씬 더 후한 대접을 받고 있다는 점도 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) SNS에 올린 게시물. 1945년 얄타 회의와 지난 19일 미·중·러 3국 정상회의를 비교하고 있다. 트럼프 SNS 캡처

트럼프는 21일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 지난 18, 19일 이틀간 중국 선전(深圳)에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 관련 게시물을 여럿 올렸다. 그 대부분은 에이펙을 계기로 성사된 사상 초유의 미·중·러 3국 정상회의 때 촬영된 사진들이었다.

눈길을 끄는 것은 ‘강대국(The Great Powers) 1945, 2026’이란 제목이 붙은 게시물이다. 1945년 2월 얄타 회의에 참석한 이오시프 스탈린 소련(현 러시아) 공산당 서기장, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 윈스턴 처칠 영국 총리 3인의 사진 그리고 지난 19일 중국 선전에서 만난 자신과 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 3인의 사진을 나란히 대비시켰다. 80여년 전 2차대전 당시 세계의 ‘3거두(巨頭)’가 루스벨트·처칠·스탈린이었다면 2026년 현재는 트럼프·시진핑·푸틴이 그에 해당한다는 의미다.

얄타 회의는 약소국은 철저히 배제한 채 강대국끼리만 밀담을 한 뒤 2차대전 종전 이후의 국제 질서를 결정했다는 한계가 뚜렷하다. 이번에 미·중·러 3국 정상회의를 ‘제2의 얄타 회의’라고 부를 때 부정적·비판적 어감이 강했던 것도 그 때문이다. 하지만 푸틴은 회의 직후 기자회견에서 “얄타가 뭐가 나빴다는 것이냐”고 반문하며 “그 덕분에 세계는 지난 80년간 사실상 전 세계적 차원의 중대한 군사적 격변 없이 유지돼 왔다”는 논리로 얄타 체제를 옹호했다. 트럼프도 푸틴과 같은 입장인 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) SNS에 올린 게시물. 2009년 일본을 방문한 버락 오바마 전 대통령과 최근 중국을 방문한 자신이 각각 받은 예우를 서로 비교하고 있다. 트럼프 SNS 캡처

한편 트럼프는 지난 2009년 일본을 방문한 오바마가 아키히토(明仁) 당시 국왕(현재는 상왕)과 만났을 때의 사진을 갑자기 소환해 눈길을 끌었다. 오바마는 아키히토에게 허리를 거의 90도로 숙이며 공손하게 인사하는 모습으로 미·일 양국은 물론 전 세계적으로 커다란 화제가 됐다.

그런데 트럼프는 이 모습 바로 옆에 지난 18일 중국에 도착한 그가 공항 활주로에서부터 시진핑으로부터 극진한 예우를 받는 사진을 게시했다. 중국의 국가원수가 외국 정상을 공항에서 직접 영접하는 것은 전례를 찾기 힘든 파격적인 의전이란 평가가 지배적이다. 트럼프가 미국인들을 향해 ‘해외에서 홀대를 당하며 미국 망신이나 시키는 오바마와 달리 나는 미국의 위신을 제대로 세우고 있다’는 메시지를 던진 것으로 풀이된다.

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