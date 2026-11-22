HS화성이 기업신용평가 및 적격업체 전문평가기관인 나이스디앤비(NICE D&B)의 건설안전관리평가에서 최고등급인 ‘SA(Safety Assessment) 1’을 획득했다고 22일 밝혔다.

건설안전관리평가는 SA1부터 SA7까지 총 7단계로 나뉘며, HS화성이 받은 SA1은 진단 기업 중 상위 2.4%에만 주어지는 최상위 등급이다.

HS화성 본사 전경

HS화성은 이번 평가에서 1000점 만점에 950점을 기록했다. 특히 ‘관리체계’ 부문에서 만점을 받는 등 전반적인 안전관리 역량을 높이 평가받았다. 회사 측은 이번 등급 획득이 향후 민간 및 공공기관 발주공사의 입찰참가자격 평가 등에서 유리하게 작용할 것으로 기대하고 있다.

앞서 HS화성은 올해 안전보건 분야에서 연이은 성과를 거두며 관리 역량을 입증해 왔다. 지난 3월 산업재해 예방과 안전관리 수준 향상에 기여한 공로로 경기도지사 표창을 받았으며, 7월에는 위험성평가 우수사례 발표대회 건설부문에서 장려상을 수상한 바 있다.

지민주 안전팀장은 “모든 임직원과 협력업체가 한마음으로 노력해 보다 안전한 근무 환경을 조성하고, 중대재해 근절을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

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