“내신시험에서도 AI(인공지능) 등 부적절한 방법이 활용되지 않았다고 누가 확신하나요.”

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일, 국민권익위원회가 온라인으로 운영하는 ‘국민생각함’에는 이 같은 민원이 올라왔다.

교육 현장에서 학교 내 시험에 대한 불안감이 확산하고 있다. 사진은 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 연합뉴스

고교생 학부모라는 작성자는 “모든 학교·교사를 의심하거나 근거 없이 부정행위를 단정하려는 건 아니지만 시험의 공정성은 의심의 여지조차 없도록 관리돼야 한다”고 밝혔다. 해당 민원 글에는 댓글이 수십 개 달려 수능뿐 아니라 일반 내신시험에도 당국 차원의 철저한 관리를 촉구해달라는 요구가 이어졌다.

22일 교육계 등에 따르면 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨 등의 생성형 인공지능(AI) 부정행위 의혹을 계기로 교육 현장에는 학교 내 시험에 대한 불안감이 확산하고 있다.

정부가 이번 수능에서 휴대전화 소지자를 적발하려 위급재난문자를 사용하는 등 이례적 수단으로 진화에 나섰으나, 학부모들의 불안은 내신시험으로 옮겨 붙는 모습이다.

실제로 9일 교육부 발표에 따르면 올해 전국 중·고교의 내신평가(수행평가 포함)에서 스마트안경 관련 부정행위 4건이 적발됐다.

초소형 카메라 모습. 뉴스1

이에 더해 최근 잇따른 국가시험 부정행위 사례로는 스마트안경이 아닌 초소형 장비가 동원된 사실이 드러나 알려진 것보다 커닝이 광범하게 이뤄진 게 아니냐는 의심이 커지는 것이다.

330만명이 가입한 수능 관련 커뮤니티 ‘수만휘’에는 “수능보다 더 큰 문제는 내신”이라는 글이 올라왔다. 각종 맘카페에도 ‘내신이 (부정행위에) 더 취약하다’는 등 분석이 나왔다.

서초구 맘카페에는 “수능은 그래도 정부가 관리하고 연 1회인데, 내신 시험은 여러 번이고 AI 치팅(부정행위)을 막을 방법도 전혀 없어 보인다”는 글이 올라와 학부모들의 지지를 받았다.

양천구 목동 맘카페에는 “내신으로 (대학을) 가는 수시는 폐지해야 한다”는 의견까지 나왔다.

이 글 작성자는 “학교 시험은 재난문자 같은 걸 보낼 수도 없고, 자체적으로 진행해 못 잡아낼 확률이 높다”고 지적했다.

이진우 씨 등의 부정행위 의혹이 확산하는 흐름을 지켜보는 입시 전문가들도 이런 의혹이 내신시험의 신뢰성을 떨어뜨리는 결과로 이어질까 우려한다.

서울 강남권에서 20년째 사교육 강사로 활동해온 이모(44) 씨는 “학부모님들뿐 아니라 강사들끼리도 내신시험에서 부정행위를 어떻게 막느냐는 얘기를 한다”며 “각 학교가 관리하는 시험은 전부 아날로그 환경”이라고 짚었다.

스마트안경의 시험장 반입을 금지한다는 안내판이 세워져 있다. 연합뉴스

경기도 용인의 한 초등학교 교사 김모(35) 씨는 “개인적으로는 내신시험에서 첨단 장비로 부정행위를 하겠다고 마음을 먹는다면 막을 방법이 없다고 생각한다”며 “출시되는 카메라들 수준을 보면 어디에 어떻게 넣을지 알 수가 없겠더라”라고 말했다.

교원단체들도 수능뿐 아니라 내신시험의 신뢰성을 유지하기 위한 국가 차원의 대책이 필요하다는 입장이다.

한국교원단체총연합회(교총) 측은 중·고교 내신부터 수능과 각종 국가시험까지 전체 고사장을 전자기기 부정행위가 불가능한 구역으로 조성하도록 정부가 ‘국가시험보안센터’를 출범해야 한다고 주장했다.

교총 관계자는 “선생님들이 (부정행위를) 눈으로 점검하는 데 한계가 있다”며 “최종적으로는 AI 시대에 맞는 평가 체계도 새로 필요하다”고 말했다.

전국교직원노동조합(전교조) 관계자는 “부정행위를 방지하기 위한 첨단 기기를 또 마련하는 식으로 계속 진행되면 결국 게임에서 말하는 ‘아이템전’과 다를 게 없어진다”며 “오지선다형, 그리고 단순 지식만을 묻는 평가가 한계에 이른 것”이라고 진단했다.

이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 열린 수석ㆍ보좌관 회의에서 최근 사회 문제화 된 AI를 활용한 시험 부정에 대해 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

한편 이재명 대통령은 21일 “수능 부정행위 신고 포상금은 최대 1억원이 아니라 부정행위 1건당 최소 1억원이고 원칙적으로 부정행위자 수만큼 가산한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “부정행위자가 자기의 부정행위를 자수하며 다른 공동부정행위자를 신고할 경우 본인의 부정행위에 대한 처벌감경과 함께 신고 포상금은 그대로 지급한다”며 이같이 적었다.

특히 이 대통령은 “수능부정은 공직자 부패만큼이나 심각한 범죄”라며 “수십만 수험생의 필생의 노력을 통째로 훔치는 시험부정행위는 반드시 끝까지 추적해 엄중 처벌하겠다”고 강조했다.

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