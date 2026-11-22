로버트 케네디 주니어 미 보건복지부 장관. AP연합뉴스

미국에서 홍역 유행이 이어지는 가운데 백신 회의론자로 알려진 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관이 홍역 예방을 위한 MMR 백신 접종을 권고했다.

과거 MMR 백신의 안전성에 의문을 제기하고 자폐증과의 연관성을 주장했던 행보와 대조되는 발언이다.

21일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 케네디 장관은 최근 엑스(X·옛 트위터)에 "홍역을 예방하는 가장 효과적인 방법으로 MMR 백신 접종을 계속 권고한다"고 밝혔다.

케네디 장관은 과거 백신 반대 단체를 이끌며 MMR 백신과 자폐증 사이에 연관성이 있다고 주장해왔다. 저서에서는 어린이들에게 불필요하고 위험한 백신을 접종하기 위해 홍역 유행이 조작됐다는 주장도 제기했다.

이번 발언은 미국 내 홍역 확산이 좀처럼 수그러들지 않는 상황에서 나왔다. 미국의 올해 홍역 환자는 5800명을 넘어섰으며, 버지니아주에서는 최근 5세 미만 아동 1명이 홍역으로 사망했다. 버지니아주에서 홍역 사망자가 발생한 것은 1978년 이후 처음이다.

이번 사망 사례를 포함하면 미국 전역의 홍역 관련 사망자는 최소 12명으로 늘었다. 홍역 바이러스의 지속적인 전파가 이어지면서 미국은 26년 만에 홍역 퇴치국 지위도 잃었다.

범미보건기구(PAHO)는 지난 17일 홍역 바이러스의 지속적인 전파가 12개월째 이어지자 미국의 홍역 퇴치국 지위를 박탈했다. 케네디 장관은 조치 직후 엑스에 "홍역 유행을 막고 미국의 가정을 보호하며 미국이 홍역 퇴치국 지위를 되찾도록 노력하겠다"고 밝혔다.

WP는 케네디 장관이 홍역 대응의 필요성을 받아들이는 데도 시간이 걸렸다고 전했다. 내부 사정을 아는 관계자 2명에 따르면 그는 지난해 서부 텍사스에서 홍역이 확산했을 당시 사태의 심각성을 처음에는 과소평가했다. 홍역이 단기간에 사라지지 않을 문제라는 점을 인식하기까지도 시간이 필요했던 것으로 전해졌다.

연방정부 차원의 대응도 강화되고 있다. 질병통제예방센터(CDC)는 지난 8월 이후 각 주의 홍역 대응을 지원하기 위해 1억 달러(약 1350억원)를 지원했다. 텍사스와 사우스캐롤라이나, 뉴욕, 위스콘신, 펜실베이니아 등에는 CDC 전문가들도 파견했다.

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