옷을 사던 쇼핑 앱에서 메이크업 수업을 예약하고, 꽃다발을 주문한다. 주말에 방문할 전시회나 두피 관리 서비스도 미리 결제한다. 온라인 쇼핑 플랫폼이 상품 판매를 넘어 오프라인 체험과 예약 시장으로 사업 영역을 넓히고 있다.

에이블리 제공

에이블리와 네이버, 카카오를 비롯해 프립과 솜씨당까지 가세하면서 경쟁도 넓어지는 모습이다. 온라인에서 상품을 고르듯 취향에 맞는 오프라인 서비스를 찾아 예약하고 결제하는 방식이 확산되고 있다.

22일 유통업계에 따르면 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리의 오프라인 예약 서비스 '에이블리 플레이스'는 10월 마지막 주 거래액이 9월 마지막 주보다 181% 증가했다. 한 달 사이 거래액이 2.8배로 늘어난 셈이다. 같은 기간 구매자 수도 144% 증가했다.

에이블리 플레이스는 지난 7월 공식 출시된 오프라인 상품 예약·구매 서비스다. 메이크업 클래스와 공방 체험을 시작으로 꽃집, 전시·공연, 헤어·두피 관리 등으로 취급 상품을 확대하고 있다.

성장세가 두드러진 분야는 메이크업 클래스다. 에이블리에 따르면 10월 마지막 주 메이크업 클래스 거래액은 9월 마지막 주보다 309% 증가했다. 구매자 수는 402% 늘었다. 각각 4.1배와 5배 수준이다.

메이크업을 처음 배우는 소비자를 위한 부위별 포인트 메이크업 등으로 수업을 세분화한 것이 특징이다. 직접 학원을 찾아가거나 업체에 문의하지 않고 앱에서 원하는 수업을 선택할 수 있도록 했다.

입점 업체들의 실적도 증가했다. 메이크업 전문 업체 스타일그래퍼의 거래액은 에이블리 플레이스 출시 첫 주와 비교해 10월 마지막 주 232% 늘었다. 캐씨씨메이크업 역시 출시 초기부터 9월까지 매월 거래액이 30% 이상 증가했다.

웰니스 분야로도 사업을 확대하고 있다. 체험형 심리 전시 공간인 4233 마음센터와 두피·탈모 관리 브랜드 웰킨이 대표적이다.

4233 마음센터 안국점은 지난 8월 진행한 프로모션에서 행사 4일 차 일 거래액이 첫날보다 100% 증가했다. 웰킨은 프로모션 기간 중 3일 동안 에이블리 전체 상품 순위 1위를 기록했다. 일부 지점에서는 예약이 조기 마감됐다.

꽃집도 새로운 성장 분야로 떠올랐다. 10월 마지막 주 에이블리 플레이스에 입점한 꽃집 마켓 수는 9월 마지막 주보다 74% 증가했다. 특히 10월 새롭게 입점한 꽃집의 약 71%는 서울 이외 지역에 위치했다.

판매 상품도 일반 꽃다발과 꽃바구니뿐 아니라 탄생화, 다육식물, 부케, 프리저브드 플라워 등으로 확대됐다. 소비자가 지역과 용도에 맞춰 상품을 고를 수 있도록 선택지를 늘린 것이다.

에이블리는 오는 23일까지 헤어 컬러 전문 살롱 하이컬러와 함께 시세이도 염색·클리닉 패키지 할인 프로모션도 진행한다. 긴 머리 고객에게 별도의 기장 추가금을 받지 않는 것이 특징이다.

오프라인 예약 시장에는 이미 대형 플랫폼들이 진출해 있다. 네이버는 검색과 지도 서비스를 중심으로 예약 기능을 제공하고 있다.

네이버 예약에서는 미용실과 네일숍, 피부관리실 등 뷰티 서비스뿐 아니라 공방, 원데이클래스, 전시·공연 등을 예약할 수 있다. 이용자는 원하는 업체나 프로그램을 검색해 날짜와 시간을 선택하고, 지원되는 상품은 네이버페이로 결제할 수 있다.

소상공인을 위한 예약 관리 기능도 제공한다. 업종에 따라 시간별 예약, 인원별 예약, 공연 회차별 예약 등 서로 다른 방식을 적용할 수 있다.

카카오도 카카오톡 예약하기를 통해 오프라인 서비스와 이용자를 연결하고 있다. 네일숍과 전시·체험 프로그램 등이 주요 대상이다.

실제 카카오는 2024년 서울 성수동에서 진행한 브런치스토리 팝업 전시 'WAYS OF WRITERS: 작가의 여정'에 카카오톡 예약하기를 도입한 바 있다. 이용자가 카카오톡으로 방문 일정을 예약하고 현장에서 전시를 관람하는 방식이었다.

카카오는 최근에도 예약 서비스를 소상공인을 위한 주요 사업 도구로 내세우고 있다. 이달 12일 발표한 '카카오 비즈니스 페어 2026' 계획에도 카카오톡 예약하기를 비롯한 광고·커머스·예약 서비스 체험과 사업자 상담 프로그램을 포함했다.

에이블리와 네이버, 카카오의 접근 방식에는 차이가 있다. 에이블리가 패션·뷰티 쇼핑 이용자를 오프라인 서비스 구매로 연결하는 데 초점을 맞췄다면, 네이버는 검색과 지도, 카카오는 메신저와 비즈니스 서비스를 기반으로 예약 이용자를 확보하는 구조다.

취미와 체험을 전문으로 다루는 플랫폼들도 있다. 프립과 솜씨당이 대표적이다.

프립은 원데이클래스와 액티비티, 국내 여행, 문화모임 등을 예약할 수 있는 플랫폼이다. 베이킹과 공예, 향수 만들기 같은 실내 수업부터 카약, 등산, 서핑 등 야외 활동까지 취급한다.

실제 프립에는 서울 삼각지에서 진행하는 향수 만들기 클래스와 국립고궁박물관 도슨트 투어, 사진 촬영 모임 등 지역별 체험 상품이 등록돼 있다. 소비자는 원하는 활동을 선택하고 일정에 맞춰 참가를 신청할 수 있다.

솜씨당은 원데이클래스를 중심으로 취미·여가 상품을 제공한다. 요리와 베이킹, 수공예, 댄스, 보컬 등 분야별 수업을 지역과 시간, 가격에 따라 검색하고 예약할 수 있도록 했다.

서울대입구역 인근 향수 만들기 수업과 용산 지역 베이킹 클래스 등 실제 체험 상품도 운영되고 있다. 수업 참가자가 작성한 후기를 통해 이용자가 상품을 비교할 수 있도록 한 점도 특징이다.

이처럼 오프라인 예약 서비스는 패션·뷰티부터 취미와 문화생활까지 범위를 넓히고 있다. 같은 소비자를 대상으로 하더라도 플랫폼마다 상품 구성과 이용 방식에는 차이가 있다.

향후 경쟁에서는 상품 수를 늘리는 것뿐 아니라 예약 가능한 지역과 시간대, 가격, 취소·환불 편의성이 소비자 선택에 영향을 미칠 것으로 보인다. 온라인 쇼핑으로 이용자를 확보한 플랫폼들이 오프라인 서비스에서도 반복 구매를 이끌어낼 수 있을지가 관건이다.

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