코스피가 급락하며 연초와 비슷한 4,800선으로 밀려났다. 유가증권시장에서 시가총액 1조원 이상인 상장 종목은 당시보다 26개 더 줄어든 것으로 나타났다.



지수는 비슷한 수준인데도 유가증권시장 상장 종목 10개 중 8개 가까이는 당시보다 주가가 하락하는 등 국내 증시 전반의 체력이 약해졌다는 우려가 나온다.

20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다.

22일 한국거래소에 따르면 지난 20일 기준 유가증권시장에서 시총 1조원 이상인 종목은 211개로 집계됐다.



같은 날 코스피는 5.21% 내린 4,869.96에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 올해 1월 16일(4,840.74) 이후 약 10개월 만에 가장 낮은 수준이다.



당시 코스피 내 시총 1조원 이상 종목은 237개였지만, 현재는 211개로 26개(11.0%)감소한 수준이다. 코스피가 4,800선으로 돌아왔지만 시총 1조원 이상을 유지하는 종목은 오히려 줄어든 셈이다.



국내 증시 전체(코스피, 코스닥, 코넥스 합산)의 시총 1조원 이상 종목은 지난 4월 29일 역대 최대인 405개까지 늘어난 바 있다. 다만 이후 감소세를 보이며 7월에는 300개 아래로 내려왔다. 지난달 말 301개로 소폭 반등했지만, 최근 증시 급락에 다시 287개로 줄었다.



시총 10조원 이상인 '대형' 종목은 지난 20일 56개로, 지난 5월 8일 역대 최대인 83개보다 27개(32.5%) 감소했다.



이 같은 흐름은 시가총액에서도 확인된다. 지난 20일 유가증권시장 시총은 3천991조원으로, 지난 1월 15일 이후 약 10개월 만에 4천조원 아래로 내려왔다.



지난 6월 사상 최고치를 기록했던 당시(7천450조원)와 비교하면 3천458조원(46%), 절반 가까이 감소한 수준이다.



개별 종목의 주가 흐름도 부진했는데, 유가증권시장 상장 종목 가운데 지수가 비슷했던 지난 1월 16일 대비 주가가 하락한 종목은 723개로, 총 932개 종목 중 78%에 달했다. 지수는 당시와 비슷한 수준으로 돌아왔지만, 상당수 종목은 오히려 주가가 더 내려간 셈이다.



반면 같은 기간 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660] 주가는 각각 27.24%, 48.60% 상승했다. 연초에는 코스피 5,000선 돌파 기대감에 시장 전반으로 매수세가 확산했지만, 이후 증시가 급락하는 과정에서 상당수 종목이 상승분을 반도체 '투톱'보다 더 빨리 반납한 것으로 풀이된다.



증권가에서는 연초와 달라진 투자심리와 수급 여건이 개별 종목의 부진을 심화시킨 요인으로 보고 있다.



한 증권업계 관계자는 "연초에는 코스피가 사상 최초로 5,000선을 넘는다는 것 자체가 새로운 상승 동력이었고, 증시가 강하다는 인식에 새로운 수급도 많이 들어왔다"며 "지금은 상당수 투자자가 손실 구간에 있고 전고점 회복도 쉽지 않을 것이라는 인식이 강해지고 있다"고 말했다.



그는 "삼성전자와 SK하이닉스는 연초보다 주가가 나아졌지만 다른 종목들의 손실은 깊어졌다"며 "투자심리가 좋지 않고 개인 투자자들의 수급도 약해진 상황"이라고 설명했다.



강진혁 신한투자증권 연구원은 "연초에는 인공지능(AI) 관련 투자가 얼마나 늘어날지에 관심이 집중되면서 국내 증시에 대한 투자심리도 긍정적이었지만, 지금은 자금 관련 우려가 나오고 금리 등 거시경제 변수에도 민감해진 상황"이라고 설명했다.



또 "외국인은 여러 종목을 묶어 사고파는 경향이 있어 자금을 회수할 때 시장 전반에 미치는 영향이 크다"고 말했다.



최근 일부 업종을 중심으로 나타나는 순환매 역시 시장 전반의 회복보다는 단기 투자처를 찾기 위한 움직임에 가깝다는 분석이 나온다.



앞선 관계자는 "건전한 순환매와 조급한 순환매가 있는데 지금은 후자에 가까워 보인다"며 "AI·반도체 외에 투자할 업종을 찾던 자금이 최근 상대적으로 가벼운 종목들로 몰리는 경향이 있다"고 설명했다.

<연합>

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