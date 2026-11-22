한국은행이 오는 26일 발표하는 수정 경제전망에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3%대 후반으로 높일 것으로 예상된다.



전문가들은 반도체 경기 확장세가 이어지면서 내년에도 올해 못지않은 성장률을 기록할 것으로 전망했다.



올해 소비자물가 상승률 전망치는 기존 2.7% 수준을 유지하겠지만, 내년 전망치는 기존 2.3%보다 상향 조정될 수 있다는 관측이 나온다.

신현송 한국은행 총재가 22일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단

◇ 전문가 모두 3%대 후반 성장률 전망…"내년이 더 높을 수도"



22일 연합뉴스가 경제 전문가 6명을 대상으로 설문 조사한 결과, 전문가들은 모두 한은이 올해 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3%대 후반으로 높일 것으로 예상했다.



전문가 대다수는 기존 2.9%로 전망됐던 내년 성장률 역시 3%대로 상향 조정될 것으로 내다봤다. 특히 2명은 내년 성장률이 올해보다 높을 것으로 예상했다.



안예하 키움증권 선임연구원은 올해 3%대 후반, 내년 3%대 초반의 성장률을 예상하면서 "인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수출 호조가 지속되는 가운데, 기업 실적 개선과 성과급 지급 등에 따른 내수 회복이 성장세를 뒷받침할 전망"이라고 말했다.



조영무 NH금융연구소장도 반도체 경기 확장과 정부 재정지출 확대를 근거로 올해 3%대 후반, 내년 3%대 초반의 성장률을 전망했다.



반도체 가격 급등이 내년 경제성장률을 3%대 중반 이상으로 높이는 요인으로 작용할 수 있다는 분석도 나왔다.



한은은 실질 GDP를 산출할 때 전년도 가격을 가중치로 적용하는 연쇄가중법을 사용하는데, 올해 반도체 가격이 크게 오르면서 내년 성장률 산정 과정에서 반도체 산업의 가중치가 높아지게 된다.



장민 한국금융연구원 선임연구위원은 반도체 수출 확대와 연쇄가중법의 영향 등을 고려해 올해 3%대 후반, 내년 3%대 중반의 성장률을 전망했다.



안재균 한국투자증권 연구위원은 올해 3.6%, 내년 3.7%, 박정우 노무라증권 이코노미스트는 올해 3.7%, 내년 3.9%로 올해보다 내년 성장률이 높을 것으로 예상했다.



안 연구위원은 "반도체 메가 사이클 속 기업과 정부의 수입이 늘면서 하반기부터 설비투자 증가세, 수출과 투자 회복으로 연간 3%대 성장률 2년 연속 달성이 예상된다"고 말했다.



박 이코노미스트는 "반도체 경기 확장세가 지속되는 가운데 한은이 낙수효과를 낙관적으로 보고 있다"며 "정부의 재정지출 증가 및 건설 경기 회복과 더불어 올해보다 내년이 소비가 더 좋을 것으로 전망할 것"이라고 예상했다.



◇ 반도체 호황 내년까지 지속…경상수지 흑자 전망도 상향



전문가들은 반도체 경기 확장세가 적어도 내년까지는 이어질 것이라고 내다봤다.



안재균 연구위원은 "반도체 수출 물량 증가율이 올해 10% 후반, 내년 10% 초중반을 유지할 것으로 기대된다"며 "반도체 경기 확장세는 최소 내년 말까지 이어질 것"이라고 예상했다.



안예하 선임연구원도 "AI 인프라 투자와 고성능 메모리 수요 확대가 반도체 호황을 뒷받침하면서 반도체 경기 확장세는 내년까지 지속될 것"이라고 전망했다.



최근 금융시장을 중심으로 AI 투자 사이클과 관련한 회의론이 제기되고 있지만, 반도체 호황의 큰 흐름을 바꾸기는 어려울 것이라는 분석도 나왔다.



박 이코노미스트는 "미국 중간선거와 AI 순환금융, 중국 규제 등으로 AI 사이클에 대한 부정적 견해가 많아지고 있다"면서도 "미국 민주당 역시 기본적으로 데이터센터 건설을 지지하고 있어 반도체 경기 확장세는 내년에도 이어질 것"이라고 말했다.



조 소장 역시 "미국 중간선거 결과가 AI나 반도체 사이클과 관련해 많은 것을 바꿨다고 보지 않는다"며 "기존 투자 계획의 추진이 다소 까다로워질 수는 있겠지만 대세를 바꾸지는 않을 것"이라고 설명했다.



다만 주원 현대경제연구원 연구본부장은 "지금 실적보다 다음 분기 실적이 높게 나오는 것을 확장이라고 본다면 내년 중에는 고점이 찍히고 실적이 내려갈 것"이라고 내다봤다.



반도체 수출 호조에 힘입어 올해 경상수지 흑자 규모도 한은의 기존 전망치인 4천500억달러를 웃돌 것으로 예상됐다.



올해 3분기까지 누적 경상수지 흑자는 3천406억6천만달러에 달했다. 올해 남은 기간 월평균 약 365억달러 흑자면 한은이 전망한 연간 4천500억달러 흑자를 달성할 수 있다.



박 이코노미스트는 올해 경상수지 흑자 규모가 4천700억달러, 내년 6천800억달러가 될 것이라고 내다봤고, 장 선임연구위원은 올해 4천520억달러, 내년 5천630억달러가 될 것이라고 예상했다.







◇ 올해 물가상승률은 2.7% 유지 예상…내년 전망은 상향 가능성



올해 소비자물가 상승률 전망치는 지난 8월 제시한 2.7% 수준을 유지하거나 소폭 높아질 것으로 예상됐다. 내년 전망치는 기존 2.3%에서 상향 조정될 가능성이 크다는 관측이 주를 이뤘다.



박 이코노미스트는 "올해 물가 전망에는 변동이 없을 것으로 보이지만, 내년 물가는 한은 측이 주장하는 수요측 압력을 고려하면 2.5% 정도로 상향 조정될 것으로 예상된다"고 말했다.



안예하 선임연구원도 올해 전망치는 2.7%를 유지하거나 소폭 높아지고, 내년 전망치는 2.5% 안팎으로 상향 조정될 것으로 내다봤다. 안 선임연구원은 "내년 유가 상승 압력 약화로 물가상승률이 둔화하겠으나, 견조한 성장과 소비 확대에 따른 수요측 물가 압력이 지속되면서 물가안정 목표를 상회할 것"이라고 전망했다.



올해와 내년 물가 상승률 전망치가 조금씩 높아질 것이라고 예상한 조 소장은 "유가 하락 등으로 공급 측면의 물가 상승 압력이 완화되더라도 수요측 압력이 높아진다면 전체 물가 상승 압력은 크게 낮아지지 않을 수 있다"고 말했다.



올해 2.7% 유지, 내년 2.4%를 전망한 장 선임연구위원은 "내년 소비가 늘어나고 정부의 재정 정책이 있지만 유가, 환율 하락 영향으로 올해보다는 물가 상승률이 낮아질 것"이라고 내다봤다.



반면 기존 물가 전망치에서 큰 변화가 없을 것이라는 의견도 나왔다.



안재균 연구위원은 경상수지 흑자 확대에 따른 환율 추가 하락과 이란 전쟁 종전 기대에 따른 국제 유가 하락 가능성을 근거로 올해와 내년 물가 전망치가 모두 유지될 것으로 예상했다.



주 본부장은 "이달 금리 인상을 하면서 물가 전망을 0.1%p 정도 올릴 수는 있어도 크게 변화가 있지는 않을 것"이라며 "이란 전쟁이 장기화하고 있기 때문에 이를 이유로 전망치를 크게 조정할 정도는 아니다"라고 분석했다.

<연합>

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