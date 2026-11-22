중국 상하이 빽다방에서 가장 많이 팔린 음료는 커피가 아니었다. 1위는 아이스티에 망고를 추가한 ‘아망추’였다. 이 매장은 문을 연 직후부터 하루 평균 약 1000잔을 팔았다.

백종원 더본코리아 대표가 중국 상하이 빽다방 매장을 찾아 운영 상황을 점검하고 현지 소비자들과 이야기하고 있다. 더본코리아 제공

22일 유통업계에 따르면 더본코리아는 지난달 상하이 민항구 훙취안루에 빽다방 중국 5호점을 열었다. 아망추는 이 매장 전체 음료 가운데 판매 1위에 올랐다. 먼저 문을 연 광저우 매장에서도 전체 판매량의 약 30%를 차지했다.

지난 10월 국경절 연휴에는 상하이와 광저우 매장 앞에 주문 대기 줄이 이어졌다. 회사 측은 현지 소비자들이 빽다방을 ‘백종원 카페’, ‘백종원 찻집’이라고 부른다고 전했다.

빽다방은 중국 매장을 철수한 뒤 지난해 12월 선전에 매장을 내며 재진출했다. 올해 지닝·광저우·신이에 이어 상하이까지 문을 열어 중국 내 매장은 5곳이 됐다. 백종원 더본코리아 대표는 지난 10월 24일 상하이 매장을 찾아 운영 상황과 소비자 반응을 살폈다.

내년에는 광둥성과 상하이 인근을 중심으로 12곳을 더 연다. 이후 베이징·충칭 등 주요 도시로 진출 지역을 넓힐 방침이다.

현지 경쟁은 치열하다. 중국 커피음료 전문점은 올해 6월 기준 28만4000곳으로 1년 새 20.1% 늘었다. 상하이에만 커피 매장이 1만336곳(2025년 기준)이다.

최대 체인인 루이싱커피는 올해 8월 기준 중국 내 매장이 3만6087곳이다. 한 잔에 9.9위안(약 2000원)짜리 커피도 흔하다. 이런 시장에서 빽다방이 커피가 아닌 과일 음료로 1위 메뉴를 낸 점이 눈에 띈다.

중국 밖에서도 매장을 늘리고 있다. 지난 8월 일본 도쿄 신바시와 간다에 직영 1·2호점을 열었다. 직장인이 많은 신바시점은 하루 1000잔 이상 팔리고, 이 중 3분의 1 이상이 출근 시간대 주문이다.

9월에는 대만 현지 파트너와 10년 마스터프랜차이즈 계약을 맺었다. 첫해 10개점으로 시작해 5년 안에 150개점 이상을 여는 것이 목표다.

더본코리아가 해외에 힘을 싣는 배경에는 국내 가맹사업 부진이 있다.

빽다방 국내 매장 순증 규모는 2024년 263개에서 지난해 107개로 줄었다. 회사 전체 매출은 지난해 3612억원으로 전년보다 22.2% 감소했고, 영업손익은 237억원 적자로 돌아섰다.

해외 사업은 아직 규모가 작다. 지난해 해외 매출은 123억원으로 전체의 3.4%였다. 중국 법인은 지난해 순손실 6억원을 내 적자 폭을 전년(8억원)보다 줄였지만 흑자 전환은 하지 못했다.

더본코리아는 올해 3월 말 기준 13개국에서 매장 154곳을 운영하고 있다. TBK 소스 수출을 기반으로 2030년까지 해외 매출 1000억원을 올리겠다는 목표도 제시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지