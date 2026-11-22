2016년 11월, 한국 경마의 늦가을을 뜨겁게 달군 두 경주가 있었다. 한 마방에서 성장한 두 스타가 국산 최강마의 자리를 놓고 맞붙었고, 또 다른 경주에서는 무명의 2세마가 강호들을 제치고 결승선을 가장 먼저 통과했다. 대통령배 2연패에 도전한 트리플나인과 데뷔 두 번째 경주에서 대상경주 우승을 차지한 청담도끼. 서로 다른 무대에서 펼쳐진 두 경주는 훗날 한국 경마의 역사를 장식할 명마들의 이름을 각인시켰다.

경주마 트리플나인이 기수를 태운 채 힘차게 질주하고 있다. 트리플나인은 2016년 11월13일 열린 대통령배에 출전했다. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

경주마 파워블레이드가 관계자의 인도를 받으며 경주 전 모습을 드러내고 있다. 파워블레이드는 2016년 11월13일 열린 대통령배에 출전했다. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

2016년 11월13일 렛츠런파크 서울에서 열린 대통령배(GⅠ)는 국산마들의 최고 권위를 가리는 2000m 경주였다. 코리안더비와 함께 국내산 경주마들이 큰 상금을 놓고 경쟁하는 무대인 만큼 출전마들의 면면도 화려했다. 그중에서도 관심을 모은 주인공은 김영관 조교사 마방의 트리플나인과 파워블레이드였다.

트리플나인은 전년도 대통령배 우승마였고, 파워블레이드는 그해 코리안더비 등을 석권한 삼관마였다. 두 경주마는 앞서 9월 열린 제1회 코리아컵에서도 각각 3위와 4위를 기록했다. 국제무대에서 경쟁력을 확인한 두 스타가 이번에는 국내 최강의 자리를 놓고 맞붙은 것이다.

경주 초반 선두는 석세스스토리가 잡았다. 파워블레이드가 그 뒤를 바짝 쫓으며 선두권을 형성한 반면, 서승운 기수와 처음 호흡을 맞춘 트리플나인은 중위권에서 기회를 노렸다. 승부는 마지막 직선주로에서 갈렸다. 파워블레이드가 먼저 속도를 높였지만, 트리플나인의 추입이 막판에 위력을 발휘했다. 결승선을 앞두고 경쟁마들을 제친 트리플나인은 파워블레이드를 5마신 차로 따돌리고 우승했다.

트리플나인은 대통령배 2연패를 달성했고, 서승운 기수는 생애 첫 국내 GⅠ 우승의 기쁨을 누렸다. 트리플나인은 2016년 연도대표마에도 선정됐다. 두 경주마의 행보도 이어졌다. 파워블레이드는 2017년 그랑프리(GⅠ) 우승을 차지했고, 트리플나인은 2018년까지 대통령배 4연패를 달성하며 대회 최다 연속 우승 기록을 세웠다.

같은 달 6일 렛츠런파크 서울에서는 외산 2세마 대상경주인 문화일보배(L)가 열렸다. 13마리가 1200m를 달린 이 경주에서 이변의 주인공은 청담도끼였다. 당시 단승식 배당률은 23.5배. 우승 후보로 주목받지 못했던 신예가 경주장을 놀라게 했다.

박을운 기수와 호흡을 맞춘 청담도끼는 초반 9위권에 머물렀다. 선두권과 거리가 있었지만 직선주로에 접어들면서 추격에 나섰다. 안쪽에서 바깥쪽으로 진로를 바꿔 속도를 높인 뒤 앞선 말들을 차례로 추월했다. 결승선 직전에는 돌콩과 뉴시타델까지 제치며 반 마신 차 역전승을 거뒀다. 데뷔 두 번째 경주에서 거둔 2연승이자 생애 첫 대상경주 우승이었다.

청담도끼는 이듬해 KRA컵 클래식(GⅡ)에서 우승하며 두각을 나타냈다. 2018년에는 이 대회 2연패에 성공했고, 헤럴드경제배와 YTN배, 부산광역시장배까지 제패하며 서울을 대표하는 강자로 자리 잡았다.

2020년 YTN배(GⅢ)에서는 2000m를 2분 4초 3에 주파해 11년 만에 국내 경주마의 해당 거리 최고 기록을 경신했다. 2022년 은퇴할 때까지 통산 39전 18승, 대상경주 9승을 거뒀고 총수득상금은 약 31억원에 달했다. 은퇴 이후에도 활약을 인정받아 2023년 한국마사회(KRA)의 초대 명예경주마로 선정됐으며, 경기도 안성팜랜드에서 새로운 삶을 시작했다.

한 마방의 두 스타가 펼친 국산 최강마 경쟁과 배당률을 뒤집은 2세마의 역전극. 2016년 11월 한국경마는 서로 다른 방식으로 명마의 가치를 증명한 두 경주를 남겼다.

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