[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

골퍼가 힘껏 날린 공이 숲속으로 사라지거나 연못 밑바닥에 가라앉는 순간, 누군가에게는 잃어버린 물건이 되지만 다른 누군가에게는 다시 건져 올려야 할 상품이 된다. 잠수부가 물속을 뒤져 건져낸 공은 세척과 선별을 거쳐 새로운 주인을 찾는다. 골프장과 수거업체, 세척공장과 유통업체가 맞물려 움직이는 이른바 ‘로스트볼 경제’다. 최근에는 24시간 무인 매장과 인공지능(AI) 기반 자동 분류 기술까지 등장하면서 로스트볼의 수거·선별·판매 방식도 달라지고 있다.

지방의 한 골프장에서는 호수로 둘러싸인 특정 홀 한 곳에서만 연간 약 2만개의 골프공이 물에 빠지는 것으로 추산됐다. 연못이나 워터해저드에 가라앉은 공은 잠수부가 직접 물속에 들어가 건져 올리고, 숲과 러프에 떨어진 공은 별도 인력과 장비를 동원해 찾아낸다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

수거한 공은 세척업체로 옮겨져 흙과 이물질을 제거한 뒤, 마모·변색·흠집 등을 살펴 브랜드와 상태에 따라 등급이 나뉜다. 이후 골프용품 유통업체 등에 넘겨져 재판매된다. 거래 가격은 공의 상태와 브랜드에 따라 다르다. 과거 수거업자들의 거래 사례를 보면 공 한 개당 200~1000원에 판매되기도 했다. 월 최대 500만원의 수입을 올렸다는 수거업자도 있다.

로스트볼을 판매하는 방식도 달라지고 있다. 인천 청라의 전문매장 에코샷골프는 24시간 무인 운영 시스템을 도입했다. 소비자는 매장에 진열된 공을 브랜드와 등급별로 살펴보고 키오스크에서 결제할 수 있다. 매장 측은 공의 변색과 마킹, 표면 손상 여부 등을 확인해 자체 기준으로 등급을 분류한다.

AI를 활용해 로스트볼 선별 작업을 자동화하려는 시도도 이어지고 있다. 계명대 산학협력단은 2026년 중고 골프공의 분류와 판매·유통 자동화에 관한 특허 3건을 등록했다. 세 특허에는 모두 김현덕 발명자가 참여했다.

지난 5월 등록된 ‘딥러닝 기반 중고 골프공의 분류와 블록체인 기반 보상이 가능한 시스템 및 방법’은 자동 세척한 공을 촬영해 외형을 분석하고 등급을 분류하는 기술이다. 분류 결과에 따라 블록체인 기반 포인트를 지급하는 내용도 담았다. 7월 등록된 ‘인공지능 기반 중고 골프공 자동 분류 시스템 및 방법’은 이송장치로 공을 이동시키면서 카메라로 영상을 수집하고, 분석 결과에 따라 자동으로 선별하는 데 초점을 맞췄다. 8월 등록된 ‘로스트 골프볼의 판매와 유통을 위한 딥러닝 기반 분류 자동화 시스템 및 방법’은 AI 품질 평가에 QR 제품 정보와 무인매장의 결제·재고관리 기능을 연계했다.

특허 등록이 실제 현장 도입이나 상용화를 뜻하는 것은 아니다. 다만 AI를 활용한 품질 분류부터 QR 기반 제품 정보, 무인매장 유통까지 로스트볼 산업의 자동화를 겨냥한 기술이 등장했다는 점에서 주목된다.

로스트볼은 재판매 가치뿐 아니라 환경 문제와도 맞닿아 있다. 회수되지 않은 골프공은 자연환경에 남아 마모되고, 공을 구성하는 합성물질이 주변으로 유출될 가능성이 있다. 2019년 국제학술지 ‘마린 폴루션 불러틴(Marine Pollution Bulletin)’에 실린 연구는 미국 캘리포니아주 카멜 인근 해안 골프장 5곳을 조사해 골프공이 해양환경에 미치는 영향을 분석했다.

연구진은 2016년 5월부터 2018년 6월까지 75차례 조사해 해안과 인근 수역에서 골프공 3만9602개를 직접 회수했다. 몬터레이만 국립해양보호구역과 페블비치 측의 수거 실적까지 합산하면 회수량은 5만681개, 무게는 약 2.5t에 달했다.

연구진은 회수한 공의 마모 정도를 5단계로 나눠 분석했다. 분석 대상 약 3만6000개 가운데 2단계가 34.14%로 가장 많았고, 5단계는 2.91%였다. 각 단계에서 공 100개씩을 무작위로 골라 초기 기준 무게인 45.93g과 비교한 결과, 단계별 평균 무게 손실량은 1단계 0.18g, 2단계 0.35g, 3단계 0.49g, 4단계 1.45g, 5단계 10.16g으로 나타났다. 연구진은 이 수치를 마모 단계별 회수량에 적용해 약 27.93㎏의 합성물질이 환경으로 유출됐을 것으로 추산했다. 이는 환경에서 플라스틱을 직접 수거해 잰 무게가 아니라, 골프공의 마모로 줄어든 무게를 토대로 계산한 추정치다.

로스트볼의 재활용은 사회적 기여로도 이어지고 있다. 상록골프앤리조트는 천안·화성·남원·김해 등 4개 골프장에서 수거한 로스트볼 5375개를 지난 16일 굿윌스토어 밀알대전점에 기증했다. 기증된 공은 세척과 선별을 거쳐 매장에서 판매되며, 수익금은 장애인 일자리 창출과 복지 지원에 쓰인다. 골프장에서 회수한 분실구가 자원 재활용을 넘어 장애인 일자리 지원으로 연결된 사례다.

골프장 연못에 빠진 공은 더 이상 경기에 쓰이지 못하는 분실물이지만, 누군가에게는 다시 팔 수 있는 상품이고 또 다른 누군가에게는 환경오염을 줄일 자원이다. AI 선별 기술과 무인 유통망까지 등장한 로스트볼 시장은 골프 산업의 경제적 가치가 필드 밖에서도 만들어지고 있음을 보여준다.

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