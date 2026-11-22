Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim drops his bat after hitting a single during the fourth inning of a baseball game against the Los Angeles Angels, Sunday, May 17, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Jessie Alcheh)

미국 메이저리그(MLB)에서 힘든 경쟁을 이어가고 있는 김혜성(로스앤젤레스 다저스)에게 또 하나의 악재가 생겼다. 다저스가 전체 1순위 출신의 유틸리티 자원인 로이스 루이스를 트레이드로 영입했다.

다저스는 지난 21일 우완 투수 바비 밀러와 유망주 포스 프란시스코 에스피노자를 미네소타 트윈스에 내주고 루이스를 영입하는 트레이드를 단행했다고 밝혔다. 다저스가 내야 자원을 보강하면서 김혜성의 내년 시즌 빅리그 로스터 진입 경쟁은 더욱 험난해질 것으로 보인다.

고교 시절부터 빅리그 구단들의 관심을 한 몸에 받았던 루이스는 UCI(캘리포니아주 주립대학 얼바인 캠퍼스) 진학 예정이었으나 2017 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명을 받았다. 700만 달러에 가까운 계약금을 받으면서 대학 진학을 포기하고 프로 직행을 선택했다.

Los Angeles Dodgers second baseman Hyeseong Kim, right, attempts to throw out San Francisco Giants' Heliot Ramos at first after forcing out Rafael Devers during the fourth inning of a baseball game Thursday, May 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ryan Sun)

2022년 빅리그에 데뷔한 루이스는 2년차였던 2023시즌 58경기에서 타율 0.309 15홈런 52타점 OPS 0.920을 기록하며 잠재력을 터뜨리는 듯 했다. 그러나 루이스는 잦은 부상으로 인해 성장세가 정체됐다. 빅리그 데뷔 후 가장 많은 경기를 소화한 게 2026시즌의 125경기일 정도다. 올 시즌엔 125경기에 출전하긴 했지만, 타율이 0.227로 너무 낮았다. 15홈런 57타점을 기록했으나 OPS는 0.667에 불과했다.

부상을 워낙 잘 당해 내구성에는 물음표가 붙지만, 타격 재능은 여전히 뛰어난 것으로 평가받고 있다. 특히 1루수, 2루수, 3루수를 모두 소화할 수 있는 멀티 포지션 능력도 갖추고 있다. 올 시즌엔 1루수로 82경기, 2루수로 16경기, 3루수로 40경기를 소화했다.

MLB닷컴도 루이스의 유틸리티 능력을 주목했다. MLB닷컴은 “다저스는 유틸리티 자원 미겔 로하스가 은퇴하면서 다양한 포지션을 소화할 백업 선수가 필요했다. 루이스는 특히 2루수로 많은 출전 기회를 잡을 것으로 보인다”고 전했다. 이어 “루이스가 2루를 맡으면 유틸리티 플레이어 토미 현수 에드먼을 더욱 효과적으로 활용할 수 있다. 상대 팀이 좌완 투수를 선발로 내세우는 경기에서 3루수 맥스 먼시와 1루수 프레디 프리먼에게 휴식을 줄 수도 있다”고 덧붙였다.

FILE - Minnesota Twins' Royce Lewis celebrates his solo home run as he runs the bases against the Texas Rangers during the eighth inning of a baseball game, Sept. 27, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Matt Krohn, File)

다저스가 루이스를 영입하느라 소모한 바비 밀러는 99마일의 강속구를 던지는 우완 투수다. 2023시즌에 빅리그에 데뷔한 밀러는 그해 124.1이닝을 던져 11승4패 평균자책점 3.76을 기록하며 다저스의 차세대 에이스감이라는 평가를 받기도 했다. 이후 성장세가 정체돼 올 시즌엔 빅리그에서 딱 3경기를 뛰긴 했지만, 다저스로선 꽤 큰 출혈을 감수한 셈이다. 그런 만큼 다저스는 2027시즌 초반엔 루이스에게 많은 출전 기회를 부여할 것으로 보인다.

루이스의 영입은 다저스의 내·외야 유틸리티 자원인 김혜성에겐 직격타가 될 것으로 보인다. 김혜성은 2026시즌 5월까지 43경기에 출전해 타율 0.259, 1홈런, 11타점, 5도루를 기록한 뒤 마이너리그 트리플 A로 내려갔다. 그는 애틀랜타 브레이브스와의 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 엔트리에 포함됐으나 4차전 9회말 2루수 대수비로 출전한 것이 유일한 출전 기록이었다.

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