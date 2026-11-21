“6급 이하 실무 공무원의 목소리까지 듣고 조례에 반영하겠다”

엄기성 강원도의회 의원이 강원도청과 도의회 조직 내 갑질을 예방하고 피해자를 보호하기 위해 실무 공무원들의 목소리를 직접 듣는 등 현장 중심 행보를 이어가고 있다.

엄기성 강원도의원. 강원도의회 제공

엄 의원은 갑질 예방 조례의 미비점을 살피고 실효성을 높이기 위해 도 집행부 소관 부서와 의견을 나눌 계획이라고 22일 밝혔다.

엄 의원은 조례를 실제 현장에서 적용할 때 어려움은 없는지 확인하고 실무를 맡는 6급 이하 공무원들의 의견을 더 폭넓게 듣겠다는 입장이다. 노동조합 측 의견도 청취해 개선이 필요한 부분을 검토하고 충분히 반영할 예정이다.

앞서 엄 의원은 도과 도의회 조직 내 갑질 행위를 예방하고 피해자를 실질적으로 보호하기 위한 '갑질 근절 조례' 제정을 추진해왔다.

공직사회에서 발생할 수 있는 부당한 업무 지시와 사적 심부름, 인격 모독 등 우월적 지위를 이용한 갑질 행위를 근절하고 상호 존중하는 조직문화를 조성을 위한 것이다.

조례안에는 기관장의 책무를 비롯해 갑질 예방계획 수립, 정기 실태조사 및 교육, 신고·상담 창구 운영, 가해 행위 조치 및 재발 방지 대책 등이 담길 예정이다.

특히 갑질 피해 신고를 이유로 인사상 불이익이나 따돌림 등 2차 피해를 보지 않도록 신고자와 피해자의 신분을 철저히 보호하는 제도적 장치를 마련할 방침이다.

엄 의원은 “갑질 예방 조례가 현장에서 실질적인 도움이 되려면 실무 공무원들이 겪는 어려움을 세심하게 살펴야 한다”며 “집행부와 현장의 목소리를 듣고 보완할 부분을 조례에 충실히 반영하겠다”고 말했다.

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