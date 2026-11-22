세계일보는 한국힙합 30년을 기록한 다큐멘터리 <한국힙합 정정보도>를 유튜브 채널에 공개했습니다. 다큐 제작을 위해 만난 1세대 래퍼와 청년 래퍼, 평론가, 리스너와의 대화는 42분에 다 담기지 않았습니다. 못다 한 이야기를 온라인 연재로 이어 갑니다.

랩을 소재로 한 동화 ‘내 박자는 조금 느려’로 올해 신춘문예에 당선된 황채영 작가가 지난 9월29일 서울 용산구 세계일보 스튜디오에서 포즈를 취하고 있다. 최상수 기자

초등학교 4학년 준우는 말을 더듬는다. 친구들은 ‘말더듬이’라고 놀리지만, 랩을 할 때만큼은 더듬지 않는다. 그런 준우가 운동회 이인삼각 경기에서 자신을 놀리던 친구와 짝이 된다. 알고 보니 그 친구는 박치다. 둘은 ‘하나, 둘’ 대신 ‘원 투 쓰리 포’를 외치며 발을 맞춰 간다. 올해 한 일간지 신춘문예 동화 부문 당선작 ‘내 박자는 조금 느려’ 이야기다. 심사위원들은 응모작 383편 가운데 이 작품을 고르며 “‘랩’ 덕분에 색깔이 생겼다”고 평했다.

작가 황채영(21)은 준우를 “결국 과거의 나”라고 소개했다. 말을 잘 못해 글과 편지로 마음을 전하던 아이였다는 것이다. 한양여대 문예창작과에 다니는 2005년생으로, 어머니가 틀어 놓은 에미넴 뮤직비디오를 보며 자랐다. 중학생 때는 엠넷 ‘쇼미더머니’를 보며 래퍼를 꿈꿨다. 혼자 연습해 본 날, 무대에 설 수 없다는 걸 알았다. 마이크 대신 펜을 잡았다. 래퍼를 “할 말은 해야 하는 사람”으로 보는 그는 지금도 자신이 “힙합에 가담하고 있다”고 여긴다. 지난 9월16일 서울 왕십리에서 그를 만났다. 다음은 일문일답.

◆“태교를 에미넴으로”… 어머니와 듣는 힙합

―힙합은 언제부터 좋아했나.

“아주 어릴 때부터 들었다. 집에 에미넴 뮤직비디오가 늘 틀어져 있었다. 어머니가 좋아하셔서다. 어머니는 ‘너는 태교를 에미넴으로 했다’고 하시고, 내가 말을 안 들을 때면 ‘태교를 잘못했다’고 하신다.(웃음) 그런 노래가 익숙한 채로 자랐고, 광적으로 좋아하게 된 건 중학생 때부터다. ‘쇼미더머니’를 보다가 래퍼 릴보이에게 빠졌다.”

―어머니는 어떻게 힙합을 좋아하게 됐나.

“직접 들은 적은 없다. 어머니는 늘 ‘다음 생에는 멋있는 남자로 태어나야지’ 하신다. 힙합이 본인이 못 하는 걸 대리만족시켜 주니까 계속 들으신 게 아닐까 싶다. 옛날 래퍼만 좋아하는 게 아니라 요즘 래퍼 노래도 다 들으셔서, 내 관심이 식을 만하면 ‘요새 이 노래 좋던데’ 하고 알려 주신다.”

―힙합 덕분에 어머니와 통하는 게 많았겠다.

“그런데 또 많이 싸운다. 사이가 좋을 때는 같이 듣고, 싸우면 둘 다 말로 하기보다 각자 힙합을 듣는다. 주로 에미넴이다. 화내는 곡이 많지 않나. 그걸 들으면 오히려 풀린다. 나 대신 싸워 주는 느낌이다.”

―다른 가족도 힙합을 듣나.

“아버지는 안 좋아하신다. 왜 듣는지 모르겠고, 말만 빨리 하는 것 같다는 쪽이다. 언니와 열 살 아래 동생은 케이팝 음악을 좋하한다. 세 자매 중에 힙합은 나만 듣는다.”

―처음 간 힙합 공연을 기억하나.

“고등학교 1학년 때 학교가 끝나자마자 버스를 타고 갔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시절이라 힙합 공연인데도 다 앉아서 봤고 함성도 못 질렀다. 그런데도 멋있었다. 아이돌 공연에 갔을 때는 얼굴을 보는 게 좋았지 심장이 뛴다는 느낌까지는 아니었다. 힙합 공연은 스피커 소리부터 훨씬 컸고 열기가 달랐다. 내가 이걸 정말 좋아하게 되겠다고 느꼈다.”

―좋아하는 래퍼는.

“국내에서는 릴보이와 테이크원, 해외에서는 에미넴이다. 버벌진트도 좋아한다. 테이크원은 릴보이를 좋아하다 알게 됐는데, 너무 좋다고 느꼈을 때 은퇴했다. 올해 다시 공연한다는 것 같아 무조건 가려고 마음먹고 있다. 에미넴은 내한 공연(2012년) 때 내가 너무 어려서 못 갔다. 그게 한이다.”

―에미넴 곡 중에서는 무엇을 좋아하나.

“‘클리닝 아웃 마이 클로짓(Cleanin’ Out My Closet)’을 좋아한다. 유년 시절을 다룬 노래다. ‘스탠(Stan)’은 어릴 때 뮤직비디오가 계속 틀어져 있어서 처음에는 공포 영화 보듯 섬뜩해하며 봤는데, 나중에는 노래가 좋아서 계속 들었다. 영어를 잘 못해서 한창 좋아할 때는 가사 번역 영상을 틀어 놓고 ‘이 부분이 이런 뜻이었구나’ 했다.”

황채영 작가는 래퍼를 “할 말은 해야 하는 사람”이라고 정의하며 자신도 글로 “힙합에 가담하고 있다”고 했다. 최상수 기자

◆랩 대신 글… “힙합을 방패 삼아 못 할 말을 썼다”

―래퍼가 되고 싶었다고 들었다.

“중학교 1, 2학년 때부터 래퍼로 살고 싶다는 생각이 있었다. 소심한 학생이라 혼자 상상만 했다. 학교 축제 무대에 서면 진짜 멋있겠다 싶었는데, 연습해 보자마자 ‘이건 절대 못 나간다’는 걸 깨달았다. 노래방에서 친구들 앞에서 해 보기도 했지만 좋아하는 마음에 비해 실력이 안 됐다. 랩을 잘했으면 래퍼가 되려 했을 거다.”

―힙합이 글쓰기에 어떤 영향을 줬나.

“그전까지는 내 마음을 숨기는 게 사회적으로 더 잘 사는 길이라고 생각했다. 그런데 래퍼들은 너무 솔직하게 쓴다. 에미넴은 유년 시절 얘기를 써서 가족에게 고소를 당해도 ‘나는 이걸 써야겠다’는 마인드였다. 그게 멋있었다. 나도 솔직하게 표현하고 싶었고, 그 수단이 글이었으면 했다. 힙합은 영감보다 용기를 준다. 이 사람도 이 정도로 솔직했는데 나라고 못 할 게 뭐 있나 싶다.”

―학창 시절에는 어떤 글을 썼나.

“혼자 끄적거렸다. 지금 생각하면 유치하다. 남들 앞에서 못 할 말을 힙합을 방패 삼아 썼다. 나는 생각이 많은데, 주변 사람들에게 말로 하면 ‘왜 갑자기 진지해지지’ 하는 반응이 돌아올 때가 있다. 래퍼가 못 된다면 작사가를 해야겠다 싶어 문예창작과에 갔는데, 막상 와 보니 순수문학 쪽이 더 잘 맞았다.”

◆기말 과제로 쓴 동화, “결국 과거의 나였다”

―당선작 ‘내 박자는 조금 느려’는 어떻게 쓰게 됐나.

“동화를 별로 써 본 적이 없어 감이 안 잡혔다. 차라리 내가 좋아하는 소재를 가져와야 애정이 생기겠다 싶었다. 처음에는 하루 이틀 만에 썼고, 오래 방치했다가 신춘문예 시즌에 많이 고쳤다. 원래 같으면 자신 있는 장르가 아니니 대충 퇴고해서 기말 과제로 냈을 거다. 힙합으로 쓰니까 정이 가서 계속 붙들었다.”

―주인공은 자신을 닮았나.

“최대한 내가 아는 어린 사람으로 쓰자고 했는데 결국 과거의 나였다. 말을 못하니까 다른 걸로 표출하는 아이다. 나도 말을 잘 못해서 주로 글로 썼고 친구들에게 편지 쓰는 걸 좋아했다.”

―‘박자’라는 장치를 가져온 까닭은.

“엇박자라는 게 있다는 건 틀린 박자는 없다는 뜻이다. 아이들이 못하는 부분이 있다고 해서 그걸 틀렸다고 해 주고 싶지 않았다. 다 잘하는 것처럼 보여도 한구석이 모자란 친구들이 있다. 완벽한 사람은 없다는 걸 알려 주고 싶었다. 어릴 때 언니가 뭐든 잘하고 게임을 해도 다 이겨서 얄미웠는데, 언니가 못하는 부분을 보면 위안이 됐다.”

황채영 작가가 자신의 당선작이 실린 ‘2026 신춘문예 당선 동화·동시집’을 읽고 있다. 최상수 기자

◆“래퍼는 할 말은 해야 하는 사람”

―글로 힙합을 하고 있다고 생각하나.

“래퍼의 사전적 정의는 랩을 하는 사람이다. 나는 래퍼를 자기가 할 말은 해야 하는 사람이라고 생각한다. 그런 면에서는 나도 힙합에 가담하고 있지 않나 싶다.”

―디스나 허세가 불편하지는 않았나.

“누군가가 싫다고 말하는 것 자체가 사회에서는 배제되는 일인데 힙합에서는 허용된다. 사람들은 본성을 숨기고 살지만, 힙합은 조금이라도 솔직해질 수 있는 창이다. 허세도 오히려 좋았다. 그렇게까지 할 수 있는 사람이 없으니까. 허세 가득한 이미지인 줄 알았던 래퍼도 앨범을 찾아 들으면 생각보다 진솔하게 얘기하는 경우가 많다.”

―케이팝 가사와는 어떻게 다른가.

“케이팝 가사는 자기 얘기라기보다 어떤 상황을 쓰는 경우가 많다. 랩은 다 자기 얘기다. ‘나는 삶을 이렇게 바라본다’는 내용이라, 각각이 하나의 문학 작품이라고 봐도 된다. 릴보이는 키가 작은데 이름에 ‘릴(Lil·작다는 뜻)’을 넣었다. 그것 자체가 쿨해 보인다. 약점을 자기 것으로 만들어 버리는 게 멋있다.”

―지금 한국 사회에 힙합 정신이 필요하다고 보나.

“필요하다. 튀는 걸 안 좋아하고 손가락질하는 분위기가 있다. 그게 잘못됐다는 걸 힙합이 알려 줄 수 있다. 힙합을 좋아한다는 건 그 정신을 좋아하는 것이다. 모두가 아니라고 해도 나는 맞다고 외칠 수 있는 정신이다. 세대를 이어 주는 수단이기도 하다.”

◆2만원짜리 선착순 공연이 가르쳐 준 것

―최근 기억에 남는 공연은.

“올해 릴보이 공연에 갔는데 온라인 예매 없이 선착순으로 줄을 세웠다. 표값도 2만원 정도로 쌌다. 가까이서 보고 싶은 팬으로서는 ‘아침부터 서 있어야 하는데 왜 이렇게 비효율적으로 하지’ 싶었다. 공연이 시작되고서야 알았다. 그는 옛날 홍대 클럽에서 줄 세워 입장시키던 방식을 다시 보여 주고 싶어 했다. 대관료가 올라 남는 게 없을 텐데도 그 방식을 고수했다. 요즘 이렇게 하는 사람이 어디 있느냐고 투덜댄 걸 반성했다.”

―그런 방식을 고수하는 래퍼가 또 있나.

“테이크원도 홍대에서 자주 공연한다. 돈을 더 벌고 싶으면 더 큰 곳에서 하거나 표값을 올리면 된다. 그렇게 하지 않는 데서 힙합이라는 가치가 좋아서 한다는 진심이 느껴진다.”

―요즘 힙합은 어떻게 듣나.

“요즘 인기 있는 래퍼들 음악은 나와 잘 안 맞는다. 전자음악 쪽으로 가면서 ‘이게 랩인가’ 싶을 때가 있다. 비와이가 처음 나왔을 때는 실력이 말이 안 될 만큼 잘한다고 했는데, 요새는 아무리 잘한다 해도 그때만큼 신선하지 않다. 중고등학생 때는 쇼미더머니 인기가 절정이어서 남녀 할 것 없이 힙합을 들었다. 지금은 새로 유입되는 친구가 없는 것 같다. 대학 친구들 중에 좋아하는 사람을 보면 나처럼 학생 때부터 좋아한 경우다.”

―아쉬운 점이 있다면.

“확 떴다가 사라지는 래퍼가 너무 많다. 여성 래퍼가 적다는 문제도 있다. 9월 결혼한 타이미를 정말 좋아했다. 실력이 뛰어나서 더 잘될 수 있었을 것 같아 아쉽다. 여성 래퍼는 캐릭터 소비가 유독 빠르다.”

◆“한 명이라도 공감해 준다면”

―힙합을 소재로 쓸 때 조심하는 점은.

“힙합이라는 소재에 기대서 쓰려 하지 않는다. 내가 사랑하는 만큼 글에 잘 녹아들었으면 좋겠다고 생각한다. 더 쓸 생각은 있는데 비슷비슷하게 나올까 봐 무섭다.”

―다음 작품은.

“학군지 이야기를 동화로 써 보고 싶다. 경기 화성 동탄에서 자랐는데 나는 별난 아이였다. 흥미가 없어서 학원을 하나도 안 다녔고, 그것만으로 이상한 애가 됐다. 시간이 많은 건 나인데 친구들이 다 학원에 있어서 만날 수가 없었다. 아이들에게 공부가 다가 아니라고 알려 주고 싶다. 부모들이 거기에만 매몰돼 있는데 아이가 정말 행복하게 크는 게 맞나 싶다.”

―어떤 독자를 생각하며 쓰나.

“내 글이 100만부, 200만부 팔리기를 바라기보다 한 명쯤은 읽고 공감된다고 해 주기를 바라며 쓴다. 래퍼들도 그렇지 않을까. 한 명이라도 나를 알아봐 준다면 그게 크다.”

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