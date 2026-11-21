강원 정선 하이원 스키장. 강원랜드

강원 정선군 하이원 스키장이 개장 20주년을 맞아 겨울 시즌 운영을 시작한다. 당초 예정했던 27일보다 사흘 앞당겨 개장하는 것이다.

리프트 요금 체계를 간소화하고 대기시간을 줄이는 유료 서비스를 도입하는 등 이용 편의와 안전을 강화하는 한편, 개장 기념 할인 행사와 수험생·청년층을 위한 다양한 혜택도 마련했다.

21일 강원랜드에 따르면 하이원 스키장은 개장 당일 정오부터 오후 4시까지 운영한다. 25일부터는 매일 오전 9시부터 오후 4시까지 주간 운영을 이어간다.

슬로프는 제우스3-1을 시작으로 총 15개를 차례로 개방할 예정이다. 가족 단위 고객을 위한 스노우월드는 12월 24일 개장을 목표로 준비하고 있다.

개장 20주년을 기념한 특별 행사도 진행한다. 오는 24일부터 27일까지 리프트 종일권을 2000원에 판매하는 '2000원의 첫 만남' 이벤트를 마련했다.

고객 편의와 안전을 위한 시설·서비스 개선도 추진한다. 이용률이 낮은 5시간 이용권을 폐지하고 대인과 소인 요금을 통합해 리프트 요금 체계를 단순화했다. 전용 게이트를 통해 리프트 대기시간을 줄일 수 있는 유료 서비스 'Q-PASS'도 새롭게 도입한다.

슬로프 안전망 높이는 기존 2.5ｍ에서 3ｍ로 높여 안전시설을 보강한다. 스노우월드도 가족 단위 고객이 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 새롭게 단장한다.

수험생을 위한 할인 혜택도 마련했다. 수능 수험생에게는 다음 달 31일까지 워터월드 입장권과 스키장 리프트 4시간 이용권을 각각 1만원에 제공한다.

12월부터 내년 2월까지 매월 20일과 30일에는 '2030 스페셜데이'를 운영한다. 2030세대와 수능 수험생 등을 대상으로 스키장과 워터월드 야간 무료 이용 혜택을 제공하며, 시설별 선착순 230명까지 이용할 수 있다.

스키 이용객은 오후 4시부터 8시까지 구명조끼가 포함된 워터월드 이용권을 2만원에 구매할 수 있다.

하이원 리워즈 적립 고객을 대상으로 자동차·숙박권·시즌권 경품 이벤트와 스키·워터월드 결합 패키지도 선보인다.

김도균 강원랜드 대표이사는 "고객들이 더 편리하고 안전한 환경에서 겨울 레저를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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