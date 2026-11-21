영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’ 속 장면. 대원미디어

일본 애니메이션 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’(이하 ‘극장판 치이카와’)이 개봉 53일 만에 누적 관객 300만명을 돌파하며 올해 개봉한 애니메이션 가운데 가장 많은 관객을 동원했다.

특히 애니메이션 중에서는 ‘토이 스토리 5’(295만1000여명)를 제치고 흥행 1위에 올랐다.

수입사 대원미디어는 ‘극장판 치이카와’의 누적 관객 수가 21일 오전 300만명을 넘어섰다고 밝혔다.

이로써 영화는 올해 개봉작 가운데 8번째로 300만 관객을 돌파한 작품이 됐다.

‘극장판 치이카와’는 치이카와와 친구들이 미지의 섬으로 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 일본 작가 나가노가 만든 캐릭터 치이카와는 국내에서 ‘먼작귀’(뭔가 작고 귀여운 녀석)라는 이름으로도 알려져 있다.

영화는 귀여운 캐릭터와 대비되는 미스터리한 이야기로 관객들의 호응을 얻었다. 지난 9월 30일 개봉한 이후 2주차부터 6주 연속 주말 박스오피스 1위를 기록하며 장기 흥행을 이어갔다.

흥행 열기는 개봉 후 두 달 가까이 지난 현재까지 이어지고 있다.

영화는 이날 오전 10시 30분 기준 예매율 8.1%(예매 관객 수 2만3000여명)로 전체 예매 순위 3위를 기록했다.

예매율 1위는 김윤석·구교환 주연의 ‘폭설’(20.5%·5만8000여명)이었으며, 가수 임영웅의 공연 실황 영화 ‘임영웅 아임 히어로 더 스타디움 2’(8.5%·2만4000여명)가 뒤를 이었다.

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