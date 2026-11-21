노화가가 0.03㎜ 펜촉을 쥐었다. 황반변성으로 오른쪽 눈의 시력을 잃은 뒤 남은 왼쪽 눈의 시력 0.6에 의지해 종이 위에 가느다란 선을 긋는다. 선 하나하나를 쌓아 형상을 만들고, 그 안에 한평생 살아온 시간과 기억, 인간의 내면을 담아낸다.

손광성 작가가 자신의 작품 ‘시간의 여행자들’ 앞에서 작품 세계를 설명하고 있다.

6·25전쟁 때 고향을 떠나 평생 그리움을 안고 살아온 수필가이자 화가 손광성(91)에게 그림은 또 하나의 글쓰기다. 붓과 펜, 문장과 선은 달라도 그가 붙잡으려는 것은 한결같다. 사라져 가는 시간과 기억, 그리고 다시 돌아갈 수 없는 고향이다.

손 작가는 지난 18일부터 서울 종로구 인사동 경인미술관에서 네 번째 개인전 ‘시간의 여행자들’을 열고 있다. 약 10년 만에 마련한 이번 전시에는 구순의 나이에도 창작을 멈추지 않는 그의 예술적 집념과 삶에 대한 오랜 성찰이 담겼다.

손광성 作 ‘시간의 여행자들’. 작품 사진=이지출판 제공.

기자와 만난 그는 “얼굴은 거짓말을 하지만 등은 진실을 말한다”며 “이번 전시에서 제가 주목한 것은 사회적 얼굴인 페르소나 뒤에 감춰진 인간의 내면이다. 겉으로 드러난 표정보다 그 이면에 숨겨진 진실을 뒷모습에서 포착하려 한다”고 말했다.

사람은 웃는 얼굴 뒤에 슬픔을 감추고, 괜찮은 척하면서도 누군가를 그리워한다. 그는 인간의 뒷모습을 통해 겉으로 드러나지 않는 삶의 속내를 그려낸다. 전시 제목에는 인간은 누구나 시간이라는 무대 위에 잠시 머물다 떠나는 여행자라는 의미가 담겼다. 외줄을 타듯 위태롭게 살아가는 인간의 모순과 애환을 가느다란 선으로 표현했다.

손광성 作 ‘이타카로 가는 길’. 작품 사진=이지출판 제공.

그의 삶을 관통하는 문장도 있다. ‘二頃無多半種花(이경무다반종화)’. ‘두 이랑 밭이 넉넉하지 않지만, 그 절반에는 꽃을 심었네’라는 뜻이다. 1000여 년 전 이름 모를 중국 선비가 남긴 이 문장을 손 작가는 반평생 삶의 지표로 삼아왔다. 생산성과 효율, 성취만을 좇기보다 작은 삶의 터전이라도 절반에는 꽃을 심겠다는 마음이다. 실용과 쓸모만으로 설명할 수 없는 삶의 여백과 아름다움을 소중히 여기는 태도다.

1935년 함경남도 홍원에서 태어난 그는 1950년 흥남철수 때 가족과 함께 남쪽으로 내려왔다. 어린 나이에 고향을 떠나야 했던 경험은 평생 지울 수 없는 상처이자 문학과 미술의 원천이 됐다. 가족과 함께 월남했지만 고향에 남겨두고 온 사람들과 익숙한 풍경은 가슴 한편에 지워지지 않는 기억으로 남았다.

손광성 작가가 작품 ‘이타카로 가는 길’ 앞에서 고향에 대한 그리움을 이야기하고 있다.

12살 때 세상을 떠난 어머니와 자신을 보살핀 누님과 형수, 전쟁통에 헤어진 가족의 이야기는 그의 수필 곳곳에 스며 있다. 기차가 눈길을 오르내리는 소리와 밤비가 내리는 풍경, 꽃을 수놓는 누이의 손길처럼 사소해 보이는 기억들이 그의 문장 속에서 생명력을 얻는다. 잃어버린 고향은 그렇게 글과 그림 속에서 다시 살아난다.

고향을 잃은 사람에게 기억은 때로 삶을 지탱하는 유일한 고향이 된다. 그가 자신의 문학을 디아스포라의 관점에서 설명하는 것도 이 때문이다. 고향을 잃은 사람의 그리움은 머리로 이해하는 관념이 아니라 몸으로 겪은 체험이라는 것이다.

그의 예술적 여정은 문학에만 머물지 않았다. 서울대 사범대 국어교육과를 졸업한 뒤 동국대 교육대학원에서 한국화를 전공했다. 교육자로 학생들을 가르치면서 수필가이자 화가의 길을 함께 걸었다. 한국수필문학진흥회 이사장과 국제PEN 부이사장을 지냈으며, 수필 창작 강의를 통해 후학들에게 글쓰기의 기본을 전하고 있다. 그에게 문학과 미술은 서로 다른 표현 방식일 뿐 하나의 세계를 향하는 작업이다.

손광성 作 ‘기다림’. 작품 사진=이지출판 제공.

그의 글이 지닌 특징은 작은 것에서 큰 세계를 발견하는 시선이다. 꽃 한 송이와 달팽이 한 마리, 이름 없는 생명체의 움직임을 세밀하게 관찰하면서 그 안에서 생명의 질서와 인간 존재의 의미를 찾아낸다. 수필에 대한 문학적 신념도 분명하다. 개인의 경험이나 감정을 나열하는 신변잡기에 머물러서는 안 되며, 대상을 예술적으로 형상화해야 한다는 것이다. 피천득 선생은 그의 작품을 두고 “한 편 한 편이 모두 시”라고 평가했다. 문장의 말맛과 표현의 정교함을 중시하는 이유다. ‘비에 젖은 참새’는 중학교 국어 교과서에, ‘앓으면서 자란다’는 고등학교 국어 교과서에 수록되기도 했다.

고향을 잃은 그가 인생의 황혼기에 새로운 삶의 터전으로 선택한 곳은 제주다. 백두산 기슭에서 태어나 한라산 기슭에 삶의 뿌리를 내린 셈이다. 젊은 시절부터 여러 곳에 정착할 꿈을 품었지만 뜻을 이루지 못하다가 2011년 제주에 땅을 마련해 정원과 작업실을 가꾸기 시작했다. 2020년부터는 아예 제주에 내려와 살고 있다.

그는 “어린 시절 떠나온 고향은 다시 찾을 수 없지만, 새로운 땅에서 꽃을 심고 나무를 가꾸며 또 다른 삶을 일구고 있다”고 말했다. 제주에서 정원을 가꾸고 글을 쓰며 그림을 그리는 일은 그에게 단순한 일상이 아니다. 잃어버린 고향의 빈자리를 채우며 자신만의 새로운 고향을 만들어가는 과정이다.

인터뷰 말미에 그는 “충분히 늙었지만 아직은 살아 있다. 그래서 아직도 꿈틀거림을 멈출 수 없다”며 “오래전부터 하려고 마음먹고도 미뤄둔 일들을 이제는 하나씩 해보려 한다. 내년부터는 유년의 꿈과 눈물 어린 고향 이야기를 담은 성장소설을 쓸 계획”이라며 밝게 웃었다.

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