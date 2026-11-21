텍사스 사형수 레이날도 데니. AFP=연합뉴스

미국 텍사스주에서 사형수에게 독극물을 투여하는 과정에서 정맥주사 바늘 삽입이 잇따라 실패하면서 사형 집행에 1시간 넘게 걸린 것으로 전해졌다.

사형수가 극심한 통증을 호소했다는 증언까지 나오면서 미국의 사형 집행 방식과 절차를 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다.

뉴욕타임스(NYT)와 AP통신은 20일(현지시간) 텍사스주 헌츠빌에서 전날 사형수 레이날도 데니(70)의 사형을 집행하는 과정에서 정맥주사 삽입에 어려움을 겪어 전체 집행 시간이 1시간 이상 소요됐다고 보도했다.

보도에 따르면 데니는 19일 오후 6시 4분 사형대에 결박됐다. 당국이 손과 팔에 정맥주사 바늘을 삽입하려 했지만 여러 차례 실패했고, 오후 6시 20분에야 목 왼쪽에, 6시 38분에는 발에 각각 바늘을 삽입했다. 이후 오후 7시 8분 사망 선고가 내려졌다.

집행 과정에서 데니는 “신이시여, 저를 데려가세요”라고 외치거나 격렬한 통증을 호소한 것으로 전해졌다.

현장을 참관한 제프 후드 목사는 데니가 극심한 고통을 겪었다고 주장했다.

후드 목사는 “그의 어깨에 손을 얹었는데 경련이 내 팔을 타고 올라올 정도였다”며 “이는 고문이나 마찬가지였다”고 말했다.

텍사스 형사사법부는 이번 사형 집행이 성공적으로 이뤄졌다는 입장이다.

당국은 “얼마나 빠르게 집행하느냐가 아니라 제대로 하는 것이 중요하다”고 밝혔으며, 관련 추가 조사도 진행하지 않을 방침이다.

데니는 1996년 다이아몬드 중개인을 살해하고 보석을 강탈한 혐의로 사형을 선고받았다.

미국에서는 최근 사형 집행 과정에서 발생한 문제들이 잇따르면서 사형제도와 집행 방식에 대한 논쟁이 이어지고 있다.

지난 9월 30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서는 사형수 크리스타 파이크(50)가 펜토바르비탈을 두 차례 투여받고도 생존한 것으로 전해졌다. 파이크는 깨어난 뒤 몸 전체와 손, 목구멍에 극심한 통증을 느꼈다고 호소했다.

2025년 앨라배마주에서는 질소가스를 이용한 사형 집행 과정에서 사형수가 20분 넘게 고통 속에 몸부림친 사실이 알려져 논란이 일기도 했다.

사형제도 자체를 둘러싼 논쟁도 계속되고 있다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 사형수 548명을 종신형으로 감형하겠다는 뜻을 밝혔지만, 감형 대상에 악명 높은 연쇄살인범도 포함돼 희생자 유족들의 반발을 불렀다.

텍사스는 미국 50개 주 가운데 사형을 엄격하게 집행하는 주로 꼽힌다. 차기 주지사로 당선된 지나 이노호사는 개인적으로 사형제도에 반대한다는 뜻을 밝혔지만, 이를 주 정책으로 추진할지는 불확실하다.

이노호사는 지난달 CNN과의 인터뷰에서 사형제도와 관련해 개별 사례를 살펴볼 필요가 있다며 “앞으로 어떻게 할지 일률적으로 말하지는 않겠다”고 밝혔다.

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