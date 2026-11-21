'나 홀로 집에' 주연 배우 맥컬리 컬킨. AP=연합뉴스

크리스마스 영화의 대표작 ‘나 홀로 집에’가 속편으로 돌아올 가능성이 제기됐다.

원작에서 주인공 케빈 매캘리스터를 연기한 맥컬리 컬킨이 제작 프로젝트에 참여하면서 1992년 이후 34년 만에 같은 역할로 복귀할지 관심이 쏠린다.

20일(현지시간) 영국 일간 가디언과 미국 대중문화 잡지 롤링스톤에 따르면 디즈니는 최근 ‘나 홀로 집에’ 시리즈의 속편 제작을 추진 중인 것으로 알려졌다.

컬킨도 이번 프로젝트에 참여하고 있다. 그는 올해 초 디즈니 경영진을 만나 직접 속편 제작을 제안했으며, 현재 각본 작업에도 참여하고 있다고 가디언은 전했다.

배우 겸 제작자인 세스 로건과 에번 골드버그도 각본 집필에 참여하는 것으로 알려졌다.

속편 제작이 확정되면 컬킨은 1992년 개봉한 ‘나 홀로 집에 2’ 이후 34년 만에 처음으로 케빈 역을 다시 맡게 된다.

1990년 개봉한 ‘나 홀로 집에’는 크리스마스에 홀로 집에 남겨진 소년이 도둑들과 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 전 세계에서 4억7600만달러의 흥행 수익을 올리며 당시 연간 흥행 순위 2위를 기록했다.

2년 뒤 개봉한 ‘나 홀로 집에 2’도 3억5900만달러의 흥행 수익을 거두며 인기를 이어갔다.

그러나 컬킨은 이후 제작된 후속작에는 출연하지 않았다. 이어진 ‘나 홀로 집에’ 3·4·5편은 흥행에 실패했으며, 2021년 디즈니플러스에서 공개된 리부트 영화도 평단의 혹평을 받았다.

한동안 시리즈와 거리를 뒀던 컬킨은 최근 영화 상영 행사와 TV 광고 등에서 다시 케빈 역할을 선보이며 작품에 대한 애정을 드러내고 있다.

그는 지난해 열린 ‘나 홀로 집에’ 기념행사에서 자신이 구상한 속편 이야기를 공개하기도 했다. 아버지가 된 케빈이 일에 몰두하느라 아이에게 충분한 관심을 주지 못하고, 결국 집에서 쫓겨나는 내용이다.

속편 제작에 대한 회의적인 시각도 있다. ‘나 홀로 집에’ 1·2편을 연출한 크리스 콜럼버스 감독은 “30여년 전 우리가 만들었던 작품을 재현하려는 것은 실수라고 생각한다”며 속편 제작에 부정적인 입장을 밝혔다.

영화 판권을 보유한 디즈니 측은 속편 제작에 관한 논평을 거부했다고 미국 온라인 매체 퍽은 전했다.

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