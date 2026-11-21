인공지능(AI)을 활용한 부정행위 의혹을 받던 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우(32)씨가 숨지기 전 남긴 메모에 심적 부담을 호소하는 내용이 담긴 것으로 파악됐다.

19일 대학수학능력시험(수능) 국어 문제풀이 공개 검증을 예고한 뒤 연락이 두절된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우 씨가 심정지 상태로 발견된 서울 강동구의 한 숙박업소에서 경찰 과학수사대가 폴리스라인을 설치하고 있다. 뉴시스

21일 뉴시스에 따르면 이씨는 5줄 분량의 메모에서 “며칠간 몸도 마음도 무너졌다. 아무것도 할 수가 없다”고 토로했다. 이어 “죽어도 가서 죽으려고 했는데 혼자 있고 싶었다”며 “이 글도 조롱하겠지”라고 썼다.

이씨가 ‘가려고 했다’고 언급한 곳은 지난 19일 서울 강남구의 한 스튜디오에서 열릴 예정이던 공개검증 장소로 추정된다. 이씨는 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 문제를 풀며 자신의 실력을 검증받을 예정이었으나 현장에 나타나지 않았다.

시험 부정행위 의혹에 휩싸였다가 숨진 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우씨가 19일 숨진 채 발견되기 앞서 이날 오전 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습이 폐쇄회로(CCTV) 영상에 보이고 있다. CCTV영상 캡처

이후 이씨와 연락이 닿지 않아 신변을 우려하는 신고가 여러 건 접수됐다. 경찰과 소방당국은 이씨의 행방을 추적했고, 이씨는 같은 날 오후 1시12분쯤 서울 강동구 천호동의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견됐다. 현장에서는 이씨가 남긴 것으로 추정되는 메모와 2018년 수능 수험표가 나왔다.

통상 피의자가 사망하면 해당 사건은 ‘공소권 없음’으로 종결되지만, 경찰은 이씨의 AI 부정행위 의혹과 관련한 사실관계를 규명하기 위해 수사를 이어간다는 방침이다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 지난 19일 “피의자의 사망에도 불구하고 실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어나갈 예정”이라고 밝혔다.

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