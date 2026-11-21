도널드 트럼프 미국 행정부가 민주당이 연방의회를 장악하는 내년 1월 초 이전에 우크라이나 종전 협상을 매듭짓겠다는 뜻을 유럽과 우크라이나에 전달한 것으로 알려졌다. 미국 특사단은 우크라이나가 영토를 내주는 대신 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입하는 방안까지 협상 테이블에 올렸지만 러시아는 이를 일축했다.

아시아 순방을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 저녁 백악관에 도착하고 있다. 로이터연합뉴스

영국 파이낸셜타임스(FT)는 20일(현지시간) 논의 내용을 잘 아는 소식통 4명의 말을 인용해 트럼프 행정부가 이 같은 시한을 유럽과 우크라이나 당국자들에게 제시했다고 보도했다. 공화당은 이달 중간선거에서 상·하원 다수당 지위를 모두 잃었고, 새 의회는 내년 1월3일 출범한다. 민주당은 입법권으로 우크라이나 지원과 대러시아 제재를 강화하고, 트럼프 대통령의 외교정책과 특사들의 사업적 이해관계도 들여다보겠다고 벼르고 있다.

스티브 윗코프 특사와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너는 이달 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 러시아·우크라이나와 협상을 재개했다. 이란 전쟁으로 협상이 멈춘 지 8개월 만이다. 두 사람은 최근 모스크바와 아일랜드 더블린, 독일 베를린을 돌며 각국 당국자들을 만나 시급성을 강조했다. 한 유럽 당국자는 FT에 “미국인들은 급하고 푸틴은 급하지 않다”고 말했다.

미국이 꺼낸 카드는 나토 가입이다. 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 쿠슈너는 최근 수개월간 비공개 협상에서 우크라이나가 러시아에 영토를 넘기면 나토에 가입하는 방안을 논의했다. 지난주 더블린에서는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 각국 안보보좌관들과 이 문제를 다뤘다.

미국이 제시하는 시나리오는 두 가지다. 하나는 우크라이나가 동부 돈바스에서 아직 통제 중인 지역을 포기하고 나토 정회원국이 되는 것이다. 다른 하나는 현 전선에서 전쟁을 동결하고 미국과 유럽이 조약으로 안전을 보장하는 안이다. 다만 WSJ는 미국이 이 구상을 얼마나 진지하게 검토하는지는 분명하지 않다고 전했다.

러시아는 요지부동이다. 쿠슈너는 19일 베를린에서 러시아가 나토 헌장 5조(집단방위)에 준하는 안전보장 구상을 수용할 수 있게 됐다고 말했다. 그러나 이튿날 세르게이 랴브코프 러시아 외무차관은 인테르팍스통신에 “준나토 가입 방식도 받아들일 수 없다”고 못 박았다. 러시아는 아부다비 협상에서 우크라이나 헌법의 나토 가입 목표 삭제, 서방의 무기 지원 중단, 동유럽 내 나토 군사 인프라의 1997년 수준 축소 등을 문서로 요구했다.

트럼프 대통령은 19일 중국 선전에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한 뒤 푸틴 대통령이 평화를 맞을 준비가 됐다는 뜻을 밝혔다고 전했다. 그러나 FT는 크레믈궁 사정에 밝은 소식통들의 말을 인용해 러시아가 공습으로 협상력을 키우려 하고 있어 조기 타결에 응할 가능성은 작다고 내다봤다.

트럼프 대통령은 다음 달 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 푸틴 대통령을 초청했다. 푸틴 대통령은 참석 여부를 밝히지 않았다.

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