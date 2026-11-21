최근 한일관계가 우호적인 흐름을 보이는 반면 중일관계는 경색되면서 일본 국민의 한국과 중국에 대한 친근감에도 뚜렷한 차이가 나타났다.

일본 도쿄 시부야 스크램블 교차로. 연합뉴스

21일 일본 내각부가 발표한 외교 관련 여론조사에서 일본인 응답자 1424명 가운데 한국에 ‘친근감을 느낀다’고 답한 비율은 61.8%로, 지난해보다 7.1%포인트 올랐다. 한일관계가 ‘양호하다’는 응답도 58.9%로 전년보다 9.7%포인트 상승했다. 두 수치 모두 현행 조사 방식이 도입된 2020년 이후 가장 높았다.

중국에 ‘친근감을 느끼지 않는다’고 답한 비율은 86.4%로 집계됐다. 2020년 이후 두 번째로 높은 수준이다. 중일관계가 ‘좋다고 생각하지 않는다’는 응답은 93.0%로 전년보다 6.6%포인트 올라 역대 최고치를 기록했다.

일본 내각부는 1975년부터 거의 매년 외교 관련 여론조사를 해왔으며 중일관계에 관한 질문은 1986년부터 포함했다. 2020년 조사 방식이 바뀌어 과거 결과와 단순 비교하기는 어렵다. 올해와 비슷하게 중일관계를 부정적으로 본 응답이 높았던 때는 2012년으로, 당시 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오)를 둘러싼 갈등 속에 응답자의 92.8%가 중일관계를 ‘좋다고 생각하지 않는다’고 답했다.

다카이치 사나에 일본 총리는 지난해 11월 국회에서 대만 유사시 전함을 동원한 무력행사가 벌어지면 일본의 ‘존립 위기 사태’에 해당할 수 있다고 말했다. 중국은 발언 시정을 요구해 왔고, 희토류 등 핵심 광물 수출 통제와 자국민의 일본 여행 자제 권고 등 대응에 나섰다.

이런 갈등 속에서도 응답자의 70.4%는 향후 중일관계 발전이 중요하다고 답했다. 미국에 ‘친근감을 느낀다’는 응답은 75.6%로 전년보다 1.3%포인트 낮아져 2020년 이후 가장 낮았다.

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