동해 강릉항 일대에서 홀로 떠돌다 구조돼 제주 바다로 돌아간 남방큰돌고래 ‘안목이’가 여전히 선박을 따라다니는 모습이 포착됐다.

지난 12일 제주 서귀포시 산방산 인근 해상에서 동해 강릉항 일대에서 홀로 맴돌다 등 쪽에 깊은 상처를 입고 구조됐던 남방큰돌고래 '안목이'의 자연 방류가 진행됐다. 뉴시스

방류 이후에도 낚시 어선 주변을 장시간 맴도는 행동이 관찰되면서 선박과의 충돌 등 안전사고 우려가 제기되고 있다.

21일 오승목 다큐제주 감독에 따르면 안목이는 지난 17일 서귀포 범섬 인근 해상에서 조업 중이던 어선 ‘영일호’ 주변에 나타나 약 5시간 동안 머물렀다. 당시 안목이의 등지느러미에는 이동 경로를 확인하기 위한 GPS(위성위치확인시스템) 추적장치가 부착돼 있었다.

김병준 영일호 선장은 “당시 안목이가 다른 곳으로 가지 않고 계속 옆에 붙어 있었다”며 “조업이 끝날 때까지 5시간 정도 선수 쪽에 붙어 가만히 있었다”고 말했다. 김 선장은 안목이가 선박 주변을 맴돌자 위험하다는 생각에 소리쳤지만, 안목이는 배 주변을 계속 떠나지 않은 것으로 전해졌다.

안목이는 이후 이틀 뒤인 19일에도 서귀포시 문섬 앞바다 수심 18ｍ 부근에서 스쿠버다이버 일행에게 목격됐다. 당시 모습은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공유됐다.

지난 12일 오전 제주 서귀포시 산방산 인근 해상에서 동해 강릉항 일대에서 홀로 맴돌다 등 쪽에 깊은 상처를 입고 구조됐던 남방큰돌고래 '안목이'의 자연 방류가 진행됐다. 뉴시스

두 차례 목격 당시 안목이 주변에서는 다른 남방큰돌고래 무리가 확인되지 않았다. 구조 전 강릉항에서 보였던 선박을 따라다니는 행동이 방류 이후에도 이어지고 있다는 점에서 우려가 나온다.

오 감독은 “당시 안목이가 영일호 주변에서 배에 몸을 비비고 배 밑으로 들어가는 등 강릉항에서 목격됐던 행동을 그대로 하고 있었다”며 “스크루 등에 다칠 위험이 여전히 있는 만큼 하루빨리 무리 생활을 하면서 배를 따라다니는 것보다 다른 재미를 찾아야 한다”고 말했다.

남방큰돌고래는 국내에서 주로 제주 연안에 무리 지어 서식하는 해양보호생물이다. 안목이는 지난해부터 원래 서식지에서 멀리 떨어진 강릉항 일대에서 홀로 머무는 모습이 포착됐다.

해양수산부는 지난 15일 강원도 강릉시 강릉항에서 부상당한 돌고래 '안목이'를 구조해 해양동물 전문 구조·치료기관으로 이송했다. 뉴시스(해양수산부 제공)

지난 7월 15일에는 허리 부위 피부가 약 20㎝ 찢어진 상처까지 확인됐다. 선박 충돌 등 추가 사고 위험이 커지자 구조팀은 그물과 유인 장비를 이용해 안목이를 포획했다.

이후 격리 수조를 갖춘 울산 장생포 고래생태체험관으로 옮겨 치료와 재활을 진행했다. 상처가 모두 아물었고 살아있는 먹이를 잡는 사냥 능력과 유영 상태도 방류 기준을 충족한 것으로 확인됐다.

안목이는 약 4개월간의 재활을 마치고 지난 12일 제주 서귀포시 산방산 인근 해역에서 자연으로 돌아갔다.

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