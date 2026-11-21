한복을 특별한 날에 입는 전통 의상에서 일상적으로 즐기는 문화이자 경쟁력 있는 산업으로 발전시키기 위한 정책 방안이 국회에서 논의됐다.

한국한복진흥원(원장 박후근)은 18일 서울 여의도 국회의원회관 제1세미나실에서 ‘한복 일상화를 위한 제도적 기반과 산업생태계 조성 방안 토론회’를 개최했다고 밝혔다.

18일 서울 여의도 국회의원회관 제1세미나실에서 열린 ‘한복 일상화를 위한 제도적 기반과 산업생태계 조성 방안 토론회’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국한복진흥원 제공

이번 토론회는 지난 3월 국회를 통과한 ‘한복문화산업 진흥법’이 내년 4월 29일 시행됨에 따라 한복문화산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침할 구체적인 정책과 지원체계를 마련하기 위해 열렸다.

우원식·남인순·이학영·백혜련·소병훈·이재정·김정재·임이자·이수진·임오경·이달희·강경숙·김재원·백선희·손솔 의원이 공동 주최하고, 백혜련 의원과 한국한복진흥원, 한복을 사랑하는 의원모임이 주관했다. 문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원, 한복세계화재단이 후원했다.

주제발표에서 이정희 한국문화관광연구원 부연구위원은 한복산업 실태조사의 정확성과 신뢰성을 높이고 관계기관 간 협력체계를 구축해야 한다고 제안했다. 지수현 원광디지털대 교수는 한복문화산업을 소재, 제작, 완성품, 유통·서비스, 문화콘텐츠, 디지털·기술융합 등 6개 영역으로 나누고, 각 분야가 유기적으로 연결되는 지속 가능한 산업생태계 조성의 필요성을 강조했다.

이어 이상은 세계전통복식문화연구원장이 좌장을 맡은 종합토론에서는 산업 현장과 학계의 다양한 정책 제언이 나왔다. 이형호 한복세계화재단 상임이사는 실태조사 방법을 시행령에 구체적으로 명시하는 방안을 제시했다. 배관표 충남대 교수는 명주·삼베·모시·무명 등 전통섬유의 보호기준 마련과 지원을 강조했다. 임정미 슬슬전통복식콘텐츠연구소 대표는 전통소재 활용 확대와 연구에 기반한 한복교육, 전문인력 양성을 제안했다. 박후근 한국한복진흥원장은 국회의원과 공무원의 국외 업무 수행 때 한복 입기를 시범사업으로 추진하자고 제안했다.

오윤서 한국공예·디자인문화진흥원 한복진흥센터장은 “올해 한복산업 실태조사는 기존 제조·판매업 중심에서 대여업 조사를 강화하고, 원부자재 조달과 유통 현황 등을 구체적으로 파악하는 데 중점을 두고 있다”며 “토론회에서 나온 의견을 관계기관 및 전문가들과 함께 검토해 향후 실태조사 고도화 과정에 반영하겠다”고 말했다. 이어 “한복 대여시장 개선과 원단·제작·유통을 연계한 산업생태계 구축, 국내외 판로 확대 등을 통해 한복산업의 지속 가능한 성장 기반을 강화하겠다”고 덧붙였다.

이상은 원장은 “법 제정은 끝이 아니라 새로운 출발점”이라며 “오늘 제안된 내용이 향후 시행령과 제1차 기본계획에 충실히 반영되길 기대한다”고 밝혔다.

조재일 문화체육관광부 전통문화과장은 “지난 10월 한복문화주간을 계기로 시작한 ‘한복 바르게 입기 캠페인’에 대한 관심과 참여를 부탁한다”며 “한복산업 활성화를 위해서는 정부 부처와 지방자치단체, 관련 기관, 학계, 종사자 모두의 협력이 필요한 만큼 한복산업진흥협의체를 조속히 재구성하겠다”고 말했다.

한국한복진흥원은 지난 2월 11일 열린 ‘우리옷 한복 국회 대토론회’에 이어 올해 두 번째로 마련한 이번 행사에서도 한복 체험존을 운영했다. 참석한 국회의원과 내빈들은 한국한복진흥원이 제작한 한복 쾌자를 착용하고 토론회에 참석해 한복 일상화의 의미를 더했다.

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