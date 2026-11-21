한국철도공사(코레일)는 21일 오전 발생한 경부선 소정리역 화물열차 탈선 사고와 관련해 운행이 중단된 천안∼대전 구간에서 버스를 이용한 연계수송을 시작한다고 밝혔다.

21일 오전 세종시 소정면 경부선 소정리역 부근에서 탈선사고가 발생해 한국철도공사(코레일) 등 관계자들이 원인 파악 및 복구작업에 나서고 있다. 연합뉴스

코레일은 일부 일반열차를 서울·용산역∼천안역, 대전·서대전역∼부산·광주·목포역 구간에서 반복 운행해 고객 불편을 최소화할 계획이다.

승객들은 천안역·조치원역과 대전·서대전역을 오가는 버스로 이동한 뒤, 각 역에서 대기 중인 열차를 이용해 목적지로 갈 수 있다.

고속열차(KTX)는 고속전용선을 통해 정상 운행 중이다. 충북선·장항선 일반열차도 정상 운행하고 있다.

코레일 관계자는 “열차 이용에 불편을 드린 점 깊이 사과드리며, 안전한 복구를 위해 최선을 다하겠다”며 “열차 운행을 추가로 조정할 수 있으니 열차 이용 예정 고객은 모바일 앱과 역·열차 안내방송, 철도고객센터 등을 통해 운행 상황을 미리 확인해 달라”고 말했다.

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